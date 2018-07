SOCANT! Ce fac autoritatile de la Valcea pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire din anul 1918? Mai nimic!

Ce fac autoritatile de la Valcea pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire din anul 1918? Mai nimic! Cateva manifestari lalaite si multa vorbarie, lipsita de fapte si manifestari concrete. Ne batem cu caramida in piept ca 2018 e ANUL CENTENARULUI, dar nicio actiune de anvergura nu este organizata pentru a sarbatori cu-adevarat cea mai mare REALIZARE A ROMANILOR: UNIREA! Pun pariu ca multi dintre politicienii valceni si cei de la varful administratiei habar nu au ce se sarbatoreste la 1 DECEMBRIE 2018! In acest timp, spectacole cu mici si bere de prin varf de munte, cu zdranganituri penibile sunt finantate cu bani grei. Cand li se prezinta un proiect adevarat de celebrare a CENTENARULUI, de catre oamenii de cultura ai judetului, domnii acestia imberbi stramba din nas, dar nu-i bai – si la inceput de an – 1918 MAREA UNIRE A ROMANILOR era un deziderat imposibil si, totusi, s-a realizat! Oamenii iubitori de neam, patriotii adevarati pot sa realizeze MINUNI, chiar si in anul de gratie 2018! Pana atunci, SUCCES la actiunile gen PAINE SI CIRC, domnilor!

Tiberiu Pirnau