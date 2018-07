Primarul liberal Ion Sandu a rabufnit: Parlamentarii PNL si USR se fac că nu văd abuzurile legislative şi, doar din dorinţa de a câştiga capital electoral, se dau fete mari! 

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a patru foști și actuali aleși locali din Oltenia, printre acestia aflandu-se si primarul valcean Ion Sandu din Perisani:

Ion Sandu, primar al comunei Perișani, judeţul Vâlcea. Potrivit ANI, acesta s-a aflat în stare de incompatibilitatea în perioada 15 octombrie 2012 – 30 iunie 2014, când a deținut simultan funcția de primar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Şcolii Profesionale Comuna Perișani, Județul Vâlcea, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Punctul de vedere al primarului Ion Sandu, postat pe pagina de facebook:

Dragi prieteni, v-am obişnuit deja să postez foarte des imagini frumoase cu minunatele locuri mirifice din localitatea Perişani, cu realizări administrative ale mele şi echipei din primărie, comunicate şi anunţuri pentru comunitatea locală, diverse momente frumoase ale familiei mele, postări puse din suflet ce pe mulţi dintre dumneavoastră v-au bucurat, tot din suflet postez şi acum, de data aceasta o informare care pe mulţi o să vă uimească, de altfel şi pe mine căci, astăzi din întâmplare am intrat pe un site de presă naţională şi am descoperit că Agenţia Naţională de Integritate a decis să declare că în perioada anilor 2012-2014 fiind membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Perişani am produs o infracţiune penală creând o incompabilitate funcţiei de primar, încălcând prevederile art.87, alin (1), lit d, din Legea 161/2003. Da, am fost mebru în Consiliul de administraţie al şcolii încă din anul 2004, de ce, pentru că la începerea mandatelotr mele de primar cele patru şcoli din comună arătau ca grajdurile comunale iar trei dintre acestea în patru ani au ajuns să arate ca nişte unităţi şcolare europene, pentru investiţiile derulate şi munca depusă am considerat că trebuie să fiu prezent în acel consiliu, să pot veghea ce se întâmplă în primul rând cu munca mea, şi în acest moment sunt membru în C.A la şcoală, nu am liăpsit niciun moment de când sunt primar, nici nu o voi face cât timp deţin această funcţie, dacă nu am fost remunerat şi nu am primit niciun folos material ce incompatibilitate am creat ? De ce criticăm atât de vehement unele modificări legislative pe care actualul parlament încearcă să le adopte pentru a elimina pecetea pusă pe fruntea primarilor din România care au devenit penalii ţării, de ce parlamentarii PNL, USR şi alţi câţiva se fac că nu văd aceste abuzuri legislative şi doar din dorinţa de a câştiga capital electoral se dau fete mari ? De ce ieşim în stradă să strigăm hoţii înainte de a cunoaşte realitatea, câţi dintre aceşti oamnei cunosc ce muncă produce un primar, ce pensie de mizerie primeşte după 6-7 mandate care nu depăşeşte de 1400 lei la limita de vârstă, în ce ţară trăim, vă spun eu în ţara minciunilor, a hoţilor, a corupţilor că jumătate din cei care strigă în stradă hoţii sunt mai hoţi decât tot hoţii la un loc. Am considerat că este necesar să scriu aceste lucruri pentru ca mulţi care nu ştiu despre ele să poată avea habar ce este în spatele paravanului necunoaşterii şi nu sunt toate, doar câteva. P.S. Nu mă afectează foarte mult această decizie ANI care până la terminarea procesului de contestarea actului lor administrativ se va prescrie, cât ipocrizia ce dăinuie în această ţară din anul 1989 până-n prezent, şi nu sunt semne de însănătoşire cerebrală umană nici pentru viitorul apropiat.