Primarul oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, lucrează la asfaltarea a 14 artere din localitate

În prezent, primarul oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, lucrează din plin la asfaltarea următoarelor artere: Aleea Brutăriei, Dealul Grecilor, Râioasa, Brâncuşi, Braia, Berbeniţei, Dejului, Morii, Oromului, Primăverii, Rovinei, Sondelor, Ţarinei, Târgului, Aleea Ioneşti. Se poate spune că parcul orăşenesc devine un adevărat punct de atracţie al oraşului, loc de promenadă pentru localnici, unde primarul Ştefan Bogdan, spune că este doar un prim pas:. „Acest parc va fi extins. Aici, în zona parcului, vom avea o parcare asfaltată, ne gândim şi acest pod de intrarea să fie deosebit, vom vedea unde va fi amplasată zona de alimentaţie publică. Tot în zona centrală avem în program amenajarea pieţei”. În cartierul „Blocuri” deja lucrările de infrastructură au dat roade. Printre blocuri au fost amenajate trotuare, foişoare, fântâni publice, parcări de reşedinţă, spaţii verzi şi locuri de joacă. La iniţiativa primarului oraşului Băbeni, Ştefan Bogdan, Consiliul Local Băbeni a aprobat în luna martie documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare locuri de joacă în Parcul Mare din oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea” în sumă de 514.013 lei, inclusiv TVA (110.000 euro). Finanţarea lucrării de investiţii se va asigura din bugetul local al oraşului Băbeni. Pe lângă proiectele pentru modernizarea infrastructurii în oraşul Băbeni, primarul Ştefan Bogdan şi-a propus şi promovarea turistică a oraşului şi o dezvoltare şi mai mare pe latura culturală. În acest an, primarul Ştefan Bogdan a reuşit să acceseze un proiect social. Este vorba despre un proiect social, ai cărui beneficiari sunt locuitorii de la Valea Mare. Proiectul îşi propune să combată sărăcia şi excluziunea socială. Este vorba de 300 de persoane ţintă şi care vor beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea nivelului de trăi. Nu se vor construi locuinţe, dar se vor reabilita cele existente, se vor dota bucătăriile cu electrocasnice, se vor construi băi acolo unde nu există sau se vor reabilita şi dota cele existente, se vor monta panouri solare, etc. Tot în cadrul proiectului, copiii vor fi şcolarizaţi până la gradul de angajare. Proiectul are o valoare de 3 milioane de euro, iar contribuţia Primăriei Băbeni este de doar 2%, restul fiind bani europeni.