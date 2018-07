Raed Arafat i-a certat pe „sinistratii” de la Babeni: ‘Aşteaptă ca totul să fie servit pe tavă’ 

Șeful Departamentului pentru situații de urgență. Raed Arafat , critică în termeni duri atitudinea unor cetățeni care locuiesc în zonele afectate de viituri. Conform Digi 24, Arafat a fost nemulțumit de faptul că mulți dintre sinistrați au stat cu mâinile în sân așteptând ca pompierii să facă intervenții în locul lor.„Raed Arafat, șeful DSU: La Vâlcea am văzut bătrâni care îşi curăţau casele alături de pompieri şi am văzut şi tineri care stăteau şi se uitau. Chiar unuia dintre ei i-am zis că, totuşi, ar fi bine să ajute pompierii. Dacă pompierii lucrează la ei în casă ar trebui să lucreze şi ei. Au trecut la treabă. Nu ştiu cât timp au lucrat alături de pompieri, dar lucrurile diferă de la un loc la altul şi de la om la om. Am văzut oameni la 70-80 de ani lucrând alături de pompieri.

Diferenţa e de educaţie şi de experienţă. Cei care sunt bătrâni sunt obişnuiţi să-şi facă treaba singuri. Nu se aşteptau să vină pompierii să-i ajute. Alţii mai tineri aşteaptă ca totul să fie servit pe tavă şi ei să nu facă Nimic. E o atitudine greşită”, a declarat Raed Arafat.

Sursa: digi24.ro