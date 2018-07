Dragnea, la Antena 3: Președintele este implicat direct în condamnarea mea / Nu știu ce să se întâmple ca demersul suspendării să se oprească / Cei care nu vor merge cu mine sunt lași, fricoși 

Șeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Antena 3, că, în opinia sa, președintele Klaus Iohannis este implicat în condamnarea pe care a primit-o în dosarul angajărilor fictive și a susținut că suspendarea șefului statului este iminentă, doar „o minune” putând răsturna acest plan. „La ora asta nu știu ce să se întâmple ca acest demers să se oprească în toamnă. Dacă dintr-o dată s-ar schimba, dacă ar înțelege că mai important decât mandatul său e destinul acestei țări, lucrurile se pot schimba”, a spus liderul PSD. Totodată, el a transmis un mesaj tranșant Guvernului și ALDE: „cei care vor să meargă cu mine înainte înseamnă că sunt curajoși. Cei care nu vor dori să meargă cu mine înseamnă că vor fi niște lași, niște fricoși”.

Dragnea și-a început atacul la președintele Iohannis pornind de la decizia șefului statului de a semna decizia de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Liderul PSD a spus că președintele s-a conformat deciziei Curții Constituționale de teama suspendării, interesul fiind păstrarea imunității. Însă, a precizat Dragnea, demersul suspendării nu a fost abandonat, dimpotrivă este iminent.

„La ora asta nu știu ce să se întâmple ca acest demers să se oprească în toamnă. Dacă dintr-o dată s-ar schimba, dacă ar înțelege că mai important decât mandatul său e destinul acestei țări, lucrurile se pot schimba”, a spus liderul PSD.

Întrebat care este procentul ca suspendarea să se întâmple, Dragnea a răspuns: „100%, doar dacă nu se întâmplă vreo minune”. El a precizat că a vorbit despre acest lucru și cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care „n-a respins ideea”.

Dragnea a adăugat că revocarea Laurei Codruța Kovesi a fost „un prim pas, unul mic” care însă nu rezolvă problema, fiind necesară intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor Justiției și Codurilor Penale.

„Eu merg înainte fără ezitare. Cei care vor să meargă cu mine înainte înseamnă că sunt curajoși”

Liderul PSD l-a acuzat pe președintele „Iohannis și cei din spatele lui” sunt responsabili de „asediul turbat” din ultimul an, creând o atmosferă „de teroare”. „România are nevoie de un moment zero. Toți trebuie să înțelegem că trebuie să privim înainte, altfel rămânem prizonierii trecutului. Nu știu dacă toți suntem în stare să o facem, dacă toți au curajul meu. Să nu mai lăsăm loc de șantaj: doar o persoană scoasă din acest angrenaj mafiot al statului paralel nu rezolvă problema. Acest angrenaj a rămas. Trebuie un moment zero. Dacă toți vor avea curaj, România are o șansă uriasă, să scoată din teritoriul național teroarea, frica tuturor că poate fi luat oricine, oricând. Atfel, vor rămâne toată viața cu lasitatea generată de interese personale meschine.(…) În această perioadă cu cât mai mulți oameni de stat, oameni politici cu curaj sunt, această țară va avea o șansă” a spus Dragnea.

El le-a cerut celor din Guvern și partenerilor de Coaliție să-i meargă alături, altfel vor dovedi că sunt lași.

„Eu merg înainte fără ezitare. Cei care vor să meargă cu mine înainte înseamnă că sunt curajoși. Cei care nu vor dori să meargă cu mine înseamnă că vor fi niște lași, niște fricoși”, a spus Dragnea.

„Miza principală a lui Klaus Werner Iohannis este ca eu să nu mai exist”

Șeful PSD l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că „este implicat direct” în condamnarea sa în dosarul angajărilor fictive de la DGPCAS Teleorman, susținând că sentința a fost dată sub presiune de către judecători.

„Părerea mea este că președintele este implicat direct în condamnarea mea. Vorbim de a doua condamnare pe care o primesc fără probe și sunt nevinovat”, a spus Dragnea, comentând că „miza principală a lui Klaus Werner Iohannis este ca eu să nu mai exist”.

El a adăugat că magistrații care i-au judecat dosarul au fost amenințați, decizia fiind luată sub presiune. „Am dreptul să am această convingere că sentința mea a fost dată prin presiune. Un judecător nu a cedat, ceilalți da. Nu pot să spun că am fost șocat”, a spus el.

„Ce probleme să avem: ne pot omorî? Nu”

Liviu Dragnea le-a mulțumit, totodată, parlamentarilor care au avut curaj și au adoptat modificările la Legile Justiției și Codurile penale.

„Le mulțumesc parlamentarilor pentru curaj. Le exprim respectul meu pentru ce au făcut. Am reușit să adoptăm până la finalul acestei sesiuni ce părea imposibil: Legile Justiției și Codurile. „Dacă și Guvernul va face la fel, și colegii din Coaliție, vom câștiga. Nu poți să faci orice acțiune politică gândindu-te câte procente fac astea. Putem avea costuri de imagine, dar la finalul mandatului toate lucrurile bune se vor vedea. Ce probleme să avem: ne pot omorî? Nu”, a spus el.

De asemenea, Liviu Dragnea a lăsat deschisă varianta OUG pentru a nu se mai tergiversa intrarea în vigoare a Legilor Justiției și Codurilor Penale.

Cele mai importante declarații ale lui Liviu Dragnea:

Despre dosarul de înaltă trădare: Cu toții suntem oameni cu oarecare experiență. Prima oară a apărut Iohannis: înțelegeri secrete cu niște evrei. Prima dată, părea hilară, apoi amenințarea prim-ministrului. Plângerea era făcută: acest laborator central. Protestele, PNL, USR, totul e coordonat, face parte din același concept.

– Eu sper că nu(vor merge până la răsturnarea Guvernului-n.r) dar te aștepți la orice. De la început a zis: vreau guvernul meu. În 2016 i l-am dat. Și acum aș face la fel.

Despre numirea lui Gabriel Vlase la SIE: Eu am spus că noi nu vom accepta decât o propunere de la PSD. Ca și nume, eu am transmis numele lui Gabriel Vlase în mai multe lucruri. Eu o discuție directă cu Klaus Iohannis nu am avut. eu cu Gabriel Vlase am avut o relație foarte bună. Gabi Vlase a fost cu mine în permanență în campanie. De ce am susținut varianta cu Gabi Vlase e că e un tânăr pregătit în acest domeniu. Ce i-am zis eu înainte de a vota: să aibă în continuare buna credință și să încerce să facă ca aceasta instituție unde lucrează oameni de o rară calitate, neștiuți, care-și riscă viață, să facă în așa fel ca această instituție să lucreze pentru interesul României, nu pentru o persoană, nu pentru Iohannis, nu pentru mine. Ultimii doi care au fost la Cotroceni au avut pretenția să lucreze pentru ei, pentru imaginea lor personală.

– Ce spune Orban, el e nimeni, spunea ce primea de la laboratul lui Iohannis.

Dacă se va încerca blocarea legilor justiției și a Codurilor? Aici decizia va fi la Guvern. Nu o să impun premierului sau Guvernului nimic. Ceea ce ține de parlament, de decizia politică sunt lucruri rezolvate. Decizia politică a fost asumată, cu calendar anunțat public, respectat. De aici încolo să vedem cum se desfășoară lucrurile în continuare, contestări. Ei vor să se întindă cu intrarea în vigoare a acestor legi cu speranța restaurației.

– Ce va face Guvernul, ce vor face partidele din coaliție, vom vedea. Și eu aștept ca toți colegii noștri să facă ceea ce e de făcut pentru ca obiectivele asumate de noi să fie îndeplinite. O să vedem.

Despre legea offshore. După părerea mea, chiar în ziua în care Iohannis a semnat decretul de revocare eu programasem să prezint elementele pe care eu le propun membrilor din comisii de modificare a legii offshore. Și le-am prezentat. Era varianta inițială prevedea un credit fiscal care ce cuprindea: toată fiscalitatea din România, pe parcursul derulării, se schimbă, statul român este obligat să deschidă un credit fiscal, să nu mai plătească. Nu am fost de acord, însemna să blocăm orice guvern.

– Producția: în varianta inițială se prevedea că toată producția va fi contractată prin contracte bilaterale. există în legislația noastră pentru activitatea de petrol și gaze un impozit pentru veniturile suplimentare, în 2013 s-a introdus. În varianta inițială se stabilise că nu există niciun impozit suplimentar.

Ce a apărut în forma votată: creditul fiscal – eliminat, producția – jumătate-jumătate, 50% Bursa din România.

Despre anularea vizitei lui Netanyahu în România: A fost o amânare, din câte știu eu. Au fost două variante iulnie-iulie sau toamna. Decizia de amânare a fost luată de niște evoluții zonale.

Despre legea pensiilor: În această vară voi lucra cu colegii mei, cu doamna Olguța Vasilescu, dna prim-ministru și alți colegi și în tomnă vreau să intrăm în forță cu această lege. Este o altă măsură pentru a îndrepta o uriașă nedreptate care se face pensionarilor. Nu va fi ușor, dar o vom duce la capăt. Pănă la sfârsitul acestui an să fie adoptată în Parlament.

– E o lege complexă, de reașezare a unui sistem uriaș. Sunt români care pe aceeași durată de muncă, aceleași condiții de muncă, au pensii diferite. Noi nu mergem pe ideea ca să mărim pe ale celor care câștigă mai puțin. Legea pensiilor să fie o lege onestă și românul care azi e activ să știe că statul român are un sistem de pensii corect.