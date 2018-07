„Ploaie” de dosare penale pentru şoferii din Vâlcea

La data de 09 iulie a.c., ora 18.20, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Boişoara au oprit pentru verificare pe DC 6 Boişoara-Bumbeşti, un autoturism condus de un bărbat din Bucureşti. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că autoturismul era prevăzut în certificatul de înmatriculare cu 9 locuri, dar în realitate acesta avea 15 locuri. Totodată, oamenii legii au constatat că şoferul nu poseda permis de conducere categoriei din care făcea parte autoturismul. În cauză s-a înregistrat dosar penal şi se efectuează cercetări. De asemenea, poliţiştii au reţinut permisul de conducere al conducătorului auto, certificatul de înmatriculare şi plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculului. Luni noapte, ora 01.24, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Horezu au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, pe DN 67, pe raza comunei Pietrari, un autoturism a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat înafara părţii carosabile. În urma deplasării la faţa locului, poliţiştii au constatat că, pe DN67, km 165+150 m, înafara părţii carosabile, în partea dreaptă a sensului de mers, în directia Rm. Vâlcea, se afla răsturnat un autoturism, iar în acesta se aflau 3 persoane, toate din comuna Slătioara, acestora fiindu-le acordate îngrijiri medicale de către membrii unui echipaj de ambulanţă, refuzând însă să fie transportaţi la o unitate spitalicească pentru investigaţii medicale suplimentare. În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că şoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, în urma testării constatându-se că bărbatul avea o concentratie de 0.71 mg/l alcool pur în aerul expirat, nefiind de acord cu prelevarea de probe biologice. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale poliţiei, s-a constatat că şoferul avea dreptul de a conduce suspendat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui autovehicul fără a deţine permis de conducere şi refuz sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice. La data de 09 iulie a.c., ora 15.30, un bărbat din localitatea Cernişoara, a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea pe strada Mihai Viteazu din oraşul Horezu, un moped care nu era înmatriculat ori înregistrat în circulaţie. De asemenea, cu ocazia verificărilor s-a constatat faptul că acesta nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul în cauză nu era al său. Având în vedere cele constatate, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui autovehicul fără a deţine permis de conducere, încredinţare şi punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.