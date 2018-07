Situaţia localităţilor vâlcene afectate de ploile abundente până la ora 13.30! 

Judeţul Vâlcea se afla sub Avertizare de Cod Portocaliu de ploi abundente până astăzi la ora 21.00, iar de inundații până mâine la ora 24.00. La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea s-a operaţionalizat grupa operativă pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, județul Vâlcea intrând sub incidența Codului Roșu de inundații și precipitații abundente.

Echipajele de intervenție ale ISU au acționat în cooperare cu membrii SVSU pentru limitarea și înlăturarea efectelor fenomenelor hidrologice în urmatoarele locatii:

– Orlesti – 1 beci;

– GI Drgasani, Com Stefanesti – 1 cotet porci ;

– SVSU Stefanesti – Dragasani , Str. Ferdinand – 5 gospodarii afectate ;

– GI Dragasani Dragasani, Str. Progresului – 3 gospodarii afectate;

– Calimanesti, – DN 7 inundat pe o distanta de 100-150 m;

– Alunu – râul Oltet a ieșit din matcă și a afectat 1 gospodărie, iar alte 3 au fost în pericol. Începând cu ora 12.00 nu mai există risc de inundare;

– Com. Mihaesti sat Barsesti – 1 beci;

– Babeni – 3 gospodarii;

– Zavideni – 4 gospodarii;

– Cazanesti – 3 gospodarii ;

– Prundeni sat Calina – 2 gospodarii;

– Bunesti , sat Raparesti 1 gospodarie;

– Rm. Valcea, str. Stirbei Voda – 3 gospodarii ;

– Com. Sutesti – 1 gospodarie;

– Horezu – 1 gospodarie și curte biserica;

– Dragasani, Str. Digului – 1 gospodarie;

– Baile Govora – 1 gospodarie;

– Dragasani, str. Cpt. Hoarca – 7 gospodarii;

– Babeni 25 case, cc. 70 persoane in curs de evacuare;

– Rm. Valcea , str. Morilor – 1 gospodarie;

– Babeni, str.Romani – 3 gospodarii;

– Rm Valcea ,str. Stolniceni – 1 gospodarie afectata;

– Calimanesti, sat Jible Noua – 4 gospodarii inundate.

În localitile Orlesti, Stefanesti, Copaceni, Popesti, Mateesti,Alunu, Sirineasa, Bunesti, Nicolae Balcescu,Babeni, Mihaesti, Cazanesti,Livezi, Horezu, Calimanesti intervin S.V.S.U. local cu motopompe din dotarea acestora.

La această oră se lucrează pentru evacuarea persoanelor a bunurilor acestora precum și a animalelor (în localitatea Băbeni), și pentru protejarea locuințelor din zonă în localitățile : Alunu, Băbeni, Drăgășani, Călimănești, Horezu, Băile Govora, Râmnicu Vâlcea (strada Știrbei Vodă).

Sursa: ISU VÂLCEA