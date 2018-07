Cod rosu la Valcea!!! Stefan Prala:„Apele Române” sunt în stare de alertă în urma avertizării hidrologice de cod rosu din judetele Vâlcea, Gorj şi Argeş

A.N. „Apele Române” sunt în stare de alertă în urma avertizării hidrologice de cod rosu din judetele Vâlcea, Gorj şi Argeş – mentioneaza Stefan Prala, directorul ABA Olt.

Administraţia Natională „Apele Române” prin I.N.H.G.A. a emis, astăzi, 10 iulie 2018, o Avertizarea Hidrologică de Cod ROSU , pentru intervalul 10.07.2018, ora 09:30 – 10.07.2018, ora 20:00, ce vizează curgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte severe de inundaţii locale şi creşteri rapide de debite şi niveluri, în bazinele Olteţ – bazin superior, Cerna (afluent al Olteţului), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă Lotru – amonte Ac. Ioneşti, cu depăsiri ale COTELOR DE PERICOL,șiCOD ROŞU Ca urmare a precipitatiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte severede inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE PERICOL pe râurile din bazinele hidrografice: Olteţ – bazin superior, Cerna (afluent al Olteţului), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă Lotru – amonte Ac. Ioneşti, jude ele Vâlcea, Gorj şi Argeş. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare în bazinele hidrografice: Olteţ, Cerna, Olt – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului avertizat.

Personalul A.N. „Apele Române” monitorizează permanent cursurile de apă, asigură exploatarea acumulărilor în conformitate cu regulamentele de exploatare si, după caz, intervine pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a râurilor si îndepărtarea blocajelor, pe sectoarele vizate de avertizareașhidrologică. Totodată, specialisii A.N. „Apele Române” atrag atentia asupra faptului că traversarea cursurilor de apă aflate sub avertizare, în intervalul mentionat mai sus, precum si activitătile desfăsurate în apropierea acestora reprezintă un factor de risc major. În functie de evolutia evenimentelor, vom reveni cu informaţii suplimentare.

Compartimentul de Comunicare si Relaţii cu Presa