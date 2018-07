Fostul primar al comunei Stoenești, Ion Mateescu, trimis în judecată de DNA într-un dosar de corupţie

Zilele trecute, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Ion Mateescu, fost primar în perioada 2004-2012 al comunei Stoenești, județul Vâlcea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. De asemenea, DNA l-a mai trimis în judecată pe Constantin Bodescu, la data faptei, reprezentant al unei asociații de crescători de animale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în perioada 2008-2011, inculpatul Bodescu Constantin a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) mai multe documente false și inexacte, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafețe de teren pe care nu le utiliza în realitate. În același context, la data de 17 martie 2008, fără aprobarea Consiliului local și cu încălcarea prevederilor legale, inculpatul Mateescu Ion, în calitatea menționată mai sus, a procedat la încheierea cu inculpatul Bodescu Constantin a unui contract de arendare a suprafeței de 478 ha pășune, înscris pe care acesta din urmă l-a folosit în relația cu APIA. Urmare a demersurilor frauduloase efectuate, inculpatul Bodescu Constantin a beneficiat de fonduri nerambursabile în sumă totală de 1.980.729 lei. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpatului Bodescu Constantin. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu 1.765.788 lei sumă la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data achitării integrale a debitului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vâlcea cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

(Petre Coman)