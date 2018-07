ATENTIE TRANSPORTATORI! Doru Obada de la QTRANS S.R.L., un TEPAR de profesie!

ATENTIE TRANSPORTATORI! Doru Obada de la QTRANS S.R.L., un TEPAR de profesie!

Doru Obada (foto) este un smecher cu cravata din Valcea, in fapt un mare tepar! Individul si-a facut o firma, Qtrans SRL, prin care intermediaza servicii specifie domeniuluI de transport si logistica. Afaceristul intra in contact cu firme mari, obtine contracte de transport marfa, pe care le subcontracteaza unor firme serioase de transport, care efectueaza serviciile respective. Problema este ca de mai bine de un an, Obada da tepe peste tepe, incaseaza bani pentru transport si uita sa-i dea mai departe partenerilor sai, oameni de buna credinta, care cheltuiesc bani pe transport, combustibil, salarii soferi etc! Mai multi administratori de firme l-au actionat pe ipochimen in instanta si, bineinteles, ca au castigat. Cu toate acestea Obada incearca prin tot felul de tertipuri ILEGALE si PENALE sa nu-si plateasca datoriile. Bineinteles ca nu-i va tine figura si va avea doua optiuni: 1. Sa-si plateasca datoriile! 2. Sa infunde puscaria!

Iata cum ii induce in eroare Doru Obada pe transportatori, prin cuvinte mestesugite, pe site-ul de prezentare a firmei: Qtrans, marcă înregistrată a Companiei QTRANS S.R.L., al cărei obiect de activitate principal este dezvoltarea de produse și servicii, specifice domeniului de Transport si Logistică, în special vizând logistica mărfurilor, dar fără să ne limităm la aceste dezvoltări, scopul nostru fiind integrarea și obținerea valorilor adăugate serviciilor de logistica mișcării mărfurilor. Pentru a atinge acest scop Qtrans a creat Centrul Logistic de Coordonare a Traficului de Marfă, care este un Centru de Comanda (Dispecerat) de excelență la nivel național ale cărui funcții sunt susținute de sisteme si servicii IT de ultimă generație, cu ajutorul cărora se face posibilă interconectarea informațională și logistică a principalilor doi actori ai lanțului logistic de transfer a mărfurilor: Clientul (posesorul mărfii) si Transportatorul (posesorul mijlocului de transport).

PROCESE PRIN CARE QTRANS ESTE OBLIGATA SA-SI PLATEASCA DATORIILE:

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Părţi

Şedinţe

Ce scriu transportatorii pe internet despre Doru Obada ; Qtrans SRL:

antitzeapa22.blogspot.com: