VIDEO – Presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu: DOI ANI ÎMPREUNĂ! Iulie 2016 – iulie 2018 CU VOIA LUI DUMNEZEU ȘI CU AJUTORUL OAMENILOR AM FĂCUT FAPTE BUNE PENTRU VÂLCENI!

Actuala echipa a Consiliului Județean Vâlcea, condusă de Constantin Rădulescu, a împlinit doi ani de activitate. Despre ceea ce s-a reușit în această perioadă a vorbit președintele instituției intr-o inregistrare video – bilant:

– După doi ani în această funcție, mă gândesc la Dumnezeu. Cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor am ajuns în această funcție și am parcurs acești ani. Le mulțumesc vâlcenilor pentru acești doi ani și le mulțumesc anticipat pentru următorii doi ani în care vom face și alte fapte bune. De asemenea, vreau să îi mulțumesc primarului Râmnicului, Mircia Gutău, pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o în această perioadă. Din prima zi de mandate ne-am înțeles. Sunt doi ani petrecuți împreună cu echipa de vicepreședinți. Și lor le mulțumesc. Și consilierilor județeni le mulțumesc, indiferent de partidul din care fac parte. Normal că le mulțumesc și colegilor din instituție, alături de care am mers pe teren zi de zi. Sunt foarte importanți, chiar dacă nu sunt persoane care ies în evidență. Când e vorba de Consiliul Județean nu este importantă politica, nu este important partidul din care provin primarii, și lor le mulțumesc pentru colaborare. Îi asigur că voi rămâne în continuare deschis la colaborare. Le mulțumesc și celor doi prefecți cu care am colaborat, Radu Renga și Florian Marin. Nu i-am uitat nici pe colegii de la instutuțiile subordonate CJ și nici celor de la deconcentrate, și lor le mulțumesc. Sunt mulțumit că Guvernele României nu au uitat Județul Vâlcea. Și presa vâlceană a fost alături de noi. Nu-l pot uita pe Înaltpreasfințitul Varsanufie care în toată această perioadă mi-a fost ca un tată. Așa cum fac toți oamenii, în momentele de cumpănă, ceri ajutor de la Dumnezeu. Eu am primit și îndrumare, și sfaturi bune.

Au fost atrase in judet 172 milioane euro

– În această perioadă au fost atrași în Județul Vâlcea 8000 de miliarde lei vechi, aproximativ 172 de milioane de euro. Este vorba de proiecte pe care le-am semnat și care acum se află în diferite stadii. Unele dintre ele le-am încheiat și le-am achitat, altele sunt în procedură de licitații. Una peste alta, avem contracte semnate, acești bani sunt ai Județului Vâlcea. Sunt bani pentru sănătate, bani pentru infrastructură rutieră, bani pentru proiecte mari de infrastructură rutieră. De asemenea, am abordat strategic turismul, cu toate componentele lui, balnear, general, dar și cel monahal. Am promovat proiecte pentru infrastructură, pentru mediu și învățământ, pentru cultură, pentru infrastructură socială.

Proiecte de zeci de milioane de euro

– Sunt bani care i-am adus deja în Județul Vâlcea pentru că sunt proiecte semnate. Prin PNDL 2 am atras 45 de milioane de eruo pentru infrastructura de drumuri județene, dar și pentru învățământ, pentru că am reușit să finanțăm și Școala Populară de Arte. Sunt bani atrași prin contracte ferme, unele dintre ele s-au și terminat. Am continuat și proiectele pe care le-am găsit aici. Unele dintre ele erau blocate, am reușit să le deblocăm și să le finalizăm, se pot considera proiecte noi. Cu toate aceste le mulțumesc inițiatorilor acestor proiecte. Le mulțumesc, de asemenea, consilierilor județeni care au contribuit prin voturile lor. Am reușit să recuperăm, prin diverse proceduri, de la bugetul de stat, peste 260 de miliarde de lei vechi. Acești bani se vor investi în reactualizarea sau conceperea planurilor urbanistice pentru Județul Vâlcea.

Spitalul Judetean Valcea – investitii in aparatura medicala

– Ca urmare a contribuției Consiliului Județean, dar și a fondurilor venite de la Guvernul României, s-au investit 74 de miliarde lei vechi în ceea ce înseamnă aparatură medicală venită la spitalele aflate în coordonarea noastră. În ceea ce privește Spitalul Județean de Urgență Vâlcea aveam o clădire nouă, dar aparatură veche. Am reușit și am adus foarte multă aparatură nouă. Undeva în luna septembrie vom avea montat și acel RMN în valoare de 56 de miliarde lei vechi.

CET Govora – reabilitare pe fonduri europene

– Din excendentul bugetului am alocat undeva la 250 miliarde lei vechi, asta înseamnă bani aduși sub contracte semnate de mine și de echipă, și așa ajungem la 8000 de miliarde lei vechi. Vom depăși această sumă în curând. Vom semna contractual și pentru CET 2, vom reabilita structurii rețelei de termoficare urbană. Vom lua fonduri europene de peste 18 milioane de euro.

RAJDP – profit real

– De la iminenta intrare în incapacitate de plată. De la un iniment faliment, după aproape doi ani, această regie este pe profit. Mă bucur că am reușit să-i reangajăm pe toți care fuseseră disponibilizați în 2015. Ca exemplu, în 2016 am realizat un profit brut real de peste 14 miliarde de lei vechi.

Investitii viitoare

– Am alocat bani și vom reabilita clădirea Policlinicii cu plată. Este o clădire aflată în centrul orașului. Aici vom muta Centrul de Transfuzii Sanguine. La Obârșia Lotrului vom avea un centru de permanență modern în care să avem o unitate de salvare, medici, jandarmi, salvamontiști și întreg personalul. Este una dintre cele mai frumoase investiții. Și clădirea Consiliului Județean Vâlcea va intra în proces de reabilitare pentru că totul în jurul nostru se modernizează.

BANI PENTRU PRIMARII

– În Județul Vâlcea, de la Guvernul României au intrat 7450 de lei vechi, bani care au mers direct către primării. Sunt bani pentru iluminat, infrastructură rutieră, rețele de alimentare cu apă și canalizare, lucrări pentru dezvoltarea comunităților. CJ Vâlcea, prin fonduri guvernamentale și fonduri atrase vorbim de 8000 de miliarde lei vechi.