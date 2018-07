BOMBA! Inspectia Judiciara: Procurorii dovediti ca au lucrat cu SRI trebuie exclusi din magistratura! Dumbrava i-a nenorocit! 

Lumea justitiei noteaza ca Augustin Lazar a propus limitarea controlului Inspectiei Judiciare, fiind nemultumit, potrivit declaratiilor vicepresedintelui CSM, procurorul Codrut Olaru, ca inspectorii judiciari le cer sefilor de parchete din Romania sa le comunice numele procurorilor care au lucrat cu SRI in baza protocolului din 2009 semnat de Laura Kovesi in calitate de Procuror General si sefii SRI George Maior si Florian Coldea, dar si in baza celor anterioare.

In sedinta Plenului din 4 iulie 2018 au fost demascate incercarile disperate ale Procurorului General Augustin Lazar, dar si ale unor alti membri ai CSM de a limita controlul Inspectiei, printr-o Hotarare a Plenului CSM, Lazar reclamand ca CSM este cel stabileste obiectul si limitele controlului si nu Inspectia Judiciara.

Nemultumit ca Inspectia Judiciara a avut tupeul sa ceara nu doar numele procurorilor colaboratori ai SRI, ci si mandatele de siguranta nationala care s-ar afla la PICCJ, Augustin Lazar a trimis o adresa in care solicita membrilor CSM sa blocheze din verificarile Inspectiei, solicitare care insa, dupa zeci de minute de dezbatere, a fost respinsa de Plenul CSM. La limita insa, caci de partea celor cinci procurori din CSM si a lui Augustin Lazar au mai votat pentru admiterea cererii si doi dintre judecatorii cunoscuti ca voteaza cot la cot cu acestia.

Solutia CSM de a respinge cererea lui Lazar si de a permite astfel Inspectiei sa isi continue controlul tematic pentru a demasca procurorii din echipele mixte cu SRI este extrem de importanta si va avea consecinte dintre cele mai nefaste pentru cei care se stiu ca au colaborat cu ofiterii de informatii pe dosarele penale, acestia urmand sa fie, cel mai probabil, exclusi din magistratura, in baza art. 7 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor care interzice colaborarea magistratilor cu serviciile de informatii.

Ancheta Inspectiei Judiciare vine in contextul in care Lumeajustitiei.ro a formulat o sesizare la CSM in care am cerut sa se constate incalcarea independentei justitiei prin protocoalele cu SRI si luarea de masuri pentru identificarea magistratilor care au lucrat in echipe mixte pe protocol, pentru eliminarea lor din sistem. (Click aici pentru a citi)

Lumeajustitiei.ro a atras atentia ca in CSM se va incerca musamalizarea efectului protocoalelor incheiate cu SRI de catre procurori din Sectia de procurori, dintre care unii deja s-au exprimat public ca ei au lucrat pe protocoale si totul a fost foarte bine in mintea lor. Iar ce s-a intamplat la CSM in sedinta din 4 iulie 2018 dovedeste ca Lumeajustitiei.ro a avut dreptate.

Iata ce prevede art. 7 din Legea 303/2004:

“(1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) completeaza, anual, o declaratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(3) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justitiei, realitatea declaratiilor prevazute la alin. (2).

(4) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror.”

Sursa: http://www.sokant.ro/procurorii-dovediti-ca-au-lucrat-cu-sri-trebuie-exclusi-din-magistratura/