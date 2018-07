Primarul din Câineni, Ion Nicolae, s-a ţinut de promisiune: a demarat construirea unui trotuar pietonal în Robeşti

Aşa cum a promis mai demult, primarul din Câineni, Ion Nicolae, a demarat până la urmă lucrările de construire a unui trotuar pietonal în Robeşti, în lungime de 300 de metri, pe partea dreaptă a drumului DN7: „Construim acest trotuar cu bani din bugetul local pentru că este foarte util comunității. Având în vedere că, pe raza localității nostre se întâmplă foarte multe accidente, am considerat foarte util acest trotuar. Trotuarul va fi pavat cu pavele și se vor construi și podețe la fiecare intrare de gospodărie. Se vor mai face încă două treceri pietonale, una în dreptul bisericii și una în dreptul cimitirului, tot pentru evitarea evenimentelor rutiere”. De asemenea, tot cu fonduri proprii, se împrejmuiește școala de la Câinenii Mari și se reabilitează atelierele școală din satul Greblești. Conform primarului din Câineni, Ion Nicolae, în curând vor începe lucrările la reabilitarea dispensarului medical: „La dispensar, trebuie înlocuit acoperișul, tencuieli interioare și exterioare, înlocuirea instalației electrice și sanitare, precum și montarea unei centrale termice cu instalația aferentă. De asemenea, trebuie modernizat, cu o sală de așteptare și sală de tratamente, mobilier, aparatură. Este important ca și oamenii din mediul rural să beneficieze de un tratament medical corespunzător și în condiții sanitare adecvate”. Prin programul PNDL 2, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, a primit de la Guvern suma de circa 1 milion de lei pentru proiectul „Reabilitare Dispensar uman, comuna Câineni, județul Vâlcea”. Încă din primăvara anului 2017, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, a depus un proiect pentru reabilitarea drumului forestier din Boia, drum care se desprinde din DN 7 D, trece pe la Mănăstirea Boia şi duce până în Boia Mare. Este proiect european cu un milion de euro finanţare. Primarul Ion Nicolae a declarat că are în vedere demararea în 2018 a unor lucrări de asfaltare a drumurilor de interes local, de reabilitare unui drum forestier: „Am accesat un proiect pentru 7,5 kilometri de drumuri de interes local. Am reuşit şi am făcut 7,5 kilometri drumuri de interes local în toate cele patru sate ale comunei şi cum era normal, am început cu arterele principale, cu centrul, cu drumurile care duceau la şcoli, la biserici şi la căminele culturale.”