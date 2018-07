AJOFM VÂLCEA: 1112 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România , 1112 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

1) Austria – 300 locuri de muncă vacante: 100 chelneri, 100 bucatari, 100 cameriste.

NOTĂ: pentru locurile de muncă din domeniul hotelier se solicită limba germană şi/sau engleză

2) Belgia – 1 loc de muncă vacant: 1 tehnician.

3) Bulgaria – 10 locuri de muncă vacante : 10 specialişti serviciul clienti (Video ID Verification Specialist).

4) Croaţia – 1 loc de muncă vacant: 1 muncitor necalificat în construcţii.

5) Franţa – 1 loc de muncă vacant : 1 angajat în domeniul hotelier.

6) Germania – 317 locuri de muncă vacante: 2 electricieni în constructii (alternativ electrician joasa, medie şi înaltă tensiune sau industrial), 2 montatori instalaţii electrice, 4 şoferi de camion pe distante scurte, 13 şoferi de camion pe distante lungi, 5 ospătari pentru banchete, 3 bucătari, 1 ospătar, 1 recepţioner, 2 brutari, 1 commis de cuisine, 50 electricieni, 50 instalatori, 50 sudori, 50 lăcătuşi, 1 operator excavator, 1 şofer automacara, 3 mecatronişti, 1 carosier, 1 vopsitor auto, 1 montator acoperişuri, 1 operator CNC, 3 tehncieni în electronică, 1 inginer service, 1 inginer grigotehnicst, 1 programator PLC, 31 manipulanţi bagaje, 7 cameriste, etc. Se solicită pentru majoritatea locurilor de muncă, limba germană.

7) Irlanda – 60 locuri de muncă vacante: 50 ciontolitori tranşator carne, 10 îngrijitori bătrâni.

8) Letonia – 12 locuri de muncă vacante: 10 constructori de drumuri, 1 conducator excavator, 1 excavatorist.

9) Malta – 1 loc de muncă vacant : 1 montator semne de circulaţie

10) Marea Britanie – 17 locuri de muncă vacante: 10 asistenţi sociali, 1 coordonator ingrijitori persoane la domiciliu, 1 coordonator ingrijitori persoane la domiciliu, 5 sudori MIG.

11) Norvegia – 7 locuri de muncă vacante: 5 măcelari/tranşatori miei, 2 frizeri/coafor.

12) Olanda – 307 locuri de muncă vacante: 10 lăcătuşi confecţii metalice, 5 sudori, 5 ingineri mecanici, 10 culegători floarea soarelui, 30 muncitori in productia de hrana, 30 stivuitoristi, 30 manipulanti marfa, 30 muncitori necalificați, 30 lucratori in bucatarie, 30 lucratori la banda de productie, 2 ajutori de bucatar, 20 manipulanti depozit, 20 manipulantI depozit-departament transport, 20 manipulanţi depozit departament primire marfa, 20 manipulanti marfa in departamentul de vânzări, 10 creatori buchete de flori, etc.

NOTĂ: pentru unele locuri de muncă din Olanda se solicită limba engleză-cunoştinţe de bază.

13) Polonia – 50 locuri de muncă vacante: 10 zidari, 10 dulgheri, 20 sudori MAG, 5 sudori, 5 muncitori în construcţii.

14) Slovacia – 12 locuri de muncă vacante: 12 sticlari.

15) Slovenia – 3 locuri de muncă vacante: 1 inginer mecanic/energetician, 2 şoferi autocamion/ maşini tonaj mare tonaj.

16) Spania – 3 locuri de muncă vacante: 3 tehnicieni turbine eoliene.

17) Suedia – 8 locuri de muncă vacante: 4 vopsitori auto, 3 mecanici auto.

18) Ungaria – 14 locuri de muncă vacante: 1 frezor, 1 sudor.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în UE pot vizualiza ofertele accesând portalul www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, compartiment EURES – consilier EURES, Liviu Cochirlea, etaj III, camera 302 și/sau la telefon 0350.419.715

Consilierul EURES va oferi toate detaliile privind descrierea locului de muncă, cerinţele locului de muncă, limba străină, salariul oferit, durata contractului de muncă, modul de aplicare pentru fiecare ofertă, conform site-ului de mai sus.

Ion Marius NAFLIU -DIRECTOR EXECUTIV-AJOFM Vâlcea