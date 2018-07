Afaceristii Plosca si Bica, membri ai Adunarii Eparhiale de pe langa Arhiepiscopia Ramnicului. Viață morală și religioasă demnă de creștini adevarati

Ședința extraordinară de constituire a noii componențe a Adunării eparhiale a avut loc în Sala „Emaus” a Casei „Sfântul Ierarh Calinic”, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Adunarea eparhială este un organism deliberativ ce are drept competență discutarea și rezolvarea problemelor administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. În deschiderea lucrărilor, chiriarhul Râmnicului a evidenţiat atribuţiile statutare și rolul Adunării eparhiale în activitatea pastoral-misionară, culturală şi socială pentru următorii patru ani. În cadrul întâlnirii au fost confirmați membrii aleși ai Adunării eparhiale și s-au desemnat membrii Arhiepiscopiei Râmnicului în Adunarea Națională Bisericească. Totodată, au fost desemnați membrii Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului și ai Consistoriului eparhial. Membrii confirmați în cadrul ședinței extraordinare au primit noua funcție pentru o perioadă de patru ani, aceștia având dreptul să primească cel mult două mandate. Printre noii membri se numara si afaceristii Virgil Ilie Bica, patronul firmei de transport SC Bica SRL si, mai nou, al Televiziunii VTV, dar si Dan Plosca, proprietarul SC Magic Tic Tac SRL (firma de distributie) si SC Impecabil SRL (firma de constructii). Personaje destul de controversate, dar si apreciate, in societatea valceana, cei doi oameni de afaceri au reusit sa ajunga la… sufletul arhiepiscopului Varsanufie.

Adunarea eparhială este compusă din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin. Aceștia sunt împărțiţi în cinci comisii de lucru: administrativ-bisericească, culturală și educațională, economică, bugetară și patrimonială, social-filantropică și organizatorică, juridică și de validare.