Pe surse am aflat ca Directia Nationala Anticoruptie a luat in vizor contractul de modernizare a stațiilor de 110 kW CHE Mălaia, CHE Călimănești, CHE Ionești, CHE Zavideni, CHE Drăgășani, aparținând Sucursalei Hidroelectrice Râmnicu Vâlcea. Lucrările, adjudecate la valoarea de 4.416.846 lei, vor fi efectuate de SC Prelchim SRL din Vâlcea. Procurorii DNA cerceteaza legatura dintre directorul general al Hidroelectrica, valceanul Bogdan Badea, si patronul Tudora de la Prelchim. De asemenea, este vizat si directorul Hidroelectrica Valcea, Constantin Tars, cel care a realizat, se pare, jonctiunea dintre Badea si Prelchim. In aceasta hora mai este prins si un lider politic judetean. Se pare ca in dosar exista un denuntator din interiorul sucursalei valcene a Hidroelectrica…