Program cultural al Arhiepiscopiei cu tinerii din zona Dragasani

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, sub îndrumarea Sectorului de Învățământ și Activități cu tinerii din cadrul Arhiepiscopiei, Parohia Valea Bisericii – Orlești din Protopopiatul Drăgășani desfășoară pe perioada vacanței de vară o serie de proiecte și programe liturgice, culturale și recreative pentru copii și tineri.

Ie și Liturghie a fost un proiect organizat Așezământul catehetic parohial, inițiat de părintele Luca-Georgian Sîia, ajutat de membrii Grupului de inițiativă în educație și timp liber de calitate din cadrul parohiei. După participarea la Sfânta Liturghie, credincioșii au apreciat în mod deosebit prezentarea de costume și port popular local, la loc de cinste fiind așezată bluza țărănească, denumită Ie, un artefact reprezentativ pentru portul vechi românesc, un lucru uimitor, prin alcătuire și simbolistică de viață.

În cuvântul său de învățătură, părintele paroh a remarcat faptul că: „Ia și Liturghia sunt unite prin jertfă și dăruire în viața românului autentic, ele făcând parte din ființa poporului strămoșesc. Poate de aceea personalități ca Regina Maria, principesele Ileana și Elena sau interpreta Maria Tănase au ales să poarte ia, piesă vestimentară identitară, făcută manual în vechime din in, cânepă sau din lâna oilor, iar în Oltenia și Muntenia din borangic. În fața acestui obiect tradițional, cum este ia, ne putem întreba: ce am câștigat și cât am pierdut noi, exponenții societății de consum de astăzi? Lumea noastră este profund impersonală. Ne îmbrăcăm în haine produse în serie, standardizate, și, de cele mai multe ori, ele nu ne reprezintă, nu exprimă în exterior valorile în care credem. Tocmai din acest motiv, ne bucurăm nespus pentru aceea că ia a fost aleasă brand de țară, iar ziua de 24 iunie, sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul să fie declarată ziua ei internațională”.

Ziua sărbătorii s-a încheiat cu un recital de doine și cântec popular, interpretate de tânăra Maria-Delia Pârcălăboiu, urmat de un scurt program de dansuri populare oltenești, prezentat de ansamblul parohial Glasul Satului, sub îndrumarea elevei Maria-Valentina Jugănaru.