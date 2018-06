Judecatorul valcean de la CSM, Bogdan Mateescu, ar fi in documentare la DNA! Inainte de a pronunta hotararea de invalidare a lui Mircia Gutau, Bobita ar fi avut unele intalniri cu lideri politici importanti locali

Ia uitati ce am auzit despre judecatorul Bogdan Mateescu din CSM, aka “Bobita”, aka “Matilet”. Craiul Bobita – ii spunem crai caci din ce vorbeste lumea pe cand era cu mai putina burtica si cu mai mult par in cap avea trecere la fete tinere (deh, gusturile nu se discuta) – ar fi in documentare la DNA – arunca bomba site-ul de dezvaluiri din lumea justitiei luju.ro. Cica un procuror ar fi intrat in posesia unor informatii foarte interesante despre Bogdan Mateescu. Informatii care ar avea legatura cu moment extrem de important din activitatea lui Bobita. Mai exact, cu episodul in care Mateescu, in 2016, in calitate de judecator si presedinte al Judecatoriei Ramnicu Valcea, i-a invalidat mandatul primarului din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau. Ei bine, inainte de a pronunta hotararea de invalidare a lui Gutau, Bobita ar fi avut unele intalniri cu lideri politici importanti locali, care coincidenta se aflau in relatii deloc bune cu Mircia Gutau, ba chiar erau dusmani cu acesta si care aveau tot interesul ca edilul sa-si rupa gatul, desigur din punct de vedere politic. Cam asa suna, din ce stim noi, datele care au fost livrate unui procuror din DNA. Acum, daca s-a constituit un dosar sau aceste informatii sunt tinute la sertar, ca sa fie folosite cand e cazul, daca Bobita derapeaza, nu stim. Ne intrebam insa: oare zvarcolelile lui Bobita si faptul ca se da de ceasul mortii intru apararea zeitei Kovesi au legatura cu cele de mai sus? Ce ziceti?