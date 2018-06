Elevii din județul Vâlcea, cei mai buni din țară la „Igienizare” în cadrul Concursului Național ecOprovocarea

Echipa Liceului „ Constantin Brâncoveanu” din Horezu au colectat 325 de saci de deșeuri în anul școlar 2017-2018

Vâlcea, 27 iunie – Elevii de la Liceului „Constantin Brâncoveanu” din Horezu s-au clasat pe primul loc la categoria „Igienizare” în cadrul Concursului Național ecOprovocarea. În competiție s-au înscris și alte 107 școli din 37 de județe ale țării. Elevii din Prahova au reușit să colecteze 325 de saci de deșeuri din natură, totul în 92 de ore de voluntariat.

În cadrul programului ecOprovocarea, al asociației pentru dezvoltare durabilă ViitorPlus și susținut de City Park Mall Constanța și TenarisSilcotub, liceenii au desfășurat târguri tematice pentru protecția mediului, activități de igienizare, de colectare și reciclare deșeuri, plantare și amenajare spații verzi. În total, 12.000 de elevi și profesori din toată țara și-au unit forțele pentru a ajuta la refacerea mediul înconjurător din România în anul școlar 2017 – 2018.

Echipele de elevi și profesori care au obținut cele mai bune rezultate la Concursul Național din cadrul programului ecOprovocarea vor participa la următoarea Tabără ecOprovocarea.

„În acest an școlar, am văzut în elevi determinare, am văzut o dorință de a schimba soarta mediului înconjurător din România. Obiectivul nostru este de forma lideri în domeniul protejării mediului, iar liderii se formează încă de pe băncile școlii. Activitățile pe care elevii le fac în cadrul programului ecOprovocarea sunt extra-școlare și an de an ne bucură rezultatele și implicarea de care elevii dau dovadă în acțiunile lor de voluntariat. Ce ne dorim este să contribuim la obiectivul pentru dezvoltare durabilă stabilit de Națiunile Unite: educație de calitate”, a declarat Lucia Cojocaru, Managerul Programului „ecOprovocarea” al Asociatiei ViitorPlus.

În cei 8 ani de activitate, liceenii și profesorii coordonatori de echipe din țară care s-au înscris în programul ecOprovocarea au efectuat 97.000 de ore de voluntariat. În tot acest timp, ei au organizat 3.500 de evenimente de educație ecologică, au reciclat 390.000 de kilograme de deșeuri, au strâns alți 4.700 de saci de deșeuri din natură, au amenajat spații verzi și au plantat 117.000 de puieți.

În ce constă programul ecOprovocarea

Programul ecOprovocarea este format din mai multe tipuri de activități dedicate educației și voluntariatului în privința mediului înconjurător: Cluburile ecOprovocarea desfășurate în comunitățile din Călărași și Zalău, Concursul Național, Tabăra ecOprovocarea destinată echipelor de elevi și profesori care au avut cele mai bune rezultate în cadrul cluburilor și a Concursului Național, Resursele online gratuite pentru profesori, ecObiblioteca elevilor în care aceștia găsesc o colecție online de documentare, clipuri motivaționale și inspitaționale, flashmob-uri, desene animate, studii și statistici.

Mai multe detalii despre activități, găsiți pe site-ul www.ecoprovocarea.ro , dar și în video-ul dedicat evenimentului: https://youtu.be/gb_Z_h4v3L4 .

Oana Ciornia

enthusiast PR Manager at pastel