Deputatul liberal Cristian Buican a uitat sa treaca in declaratia de avere… catelul

Deputatul liberal Cristian Buican continuă să se mândrească în cea mai recentă declaraţie de avere cu cele 5 (cinci) terenuri cumpărate în 2015 în suprafaţă totală de circa 8 hectare şi amplasate în comunele Budeşti şi Perişani. În schimb, Cristian Buican menţionează că nu are locuinţe în proprietate, dar se laudă cu cele 6 autovehicule, din care ultimul (un Audi) a fost cumpărat anul trecut. Veniturile şi plasamentele în bani ale deputatului Buican în 2017 au fost următoarele: conturi bancare la CEC Bank de 15.000 euro, bijuterii estimate la 15.000 de euro, un împrumut acordat firmei SC Lovagro SRL în sumă de peste 400 milioane de lei vechi, 90 milioane de lei vechi din cedare drept de proprietate a terenului (la Budeşti) şi din vânzarea de produse agricole, precum şi circa 1 miliard de lei vechi din indemnizaţiile de la Camera Deputaţilor. Remarcam ca deputatul a uitat sa treaca in declaratia de avere autoturismul mini Smart si ultima achizitie… catelul. You know!