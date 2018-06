Administrația locală din Pietrari dorește accesarea de fonduri europene pentru amenajarea unui ștrand cu apă sărată

După cum a anunţat primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, administrația locală dorește accesarea de fonduri europene pentru amenajarea unui ștrand, deoarece solul conține o pânză freatică cu apă sărată, un izvor puternic existând în satul Pietrari de Sus și un altul lângă gospodarirea de apă comunală care este și artezian. Însă, prioritate pentru primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, este infrastructura, şi, de aceea, în acest an va prelungi trotuarele de pe drumul naţional până la Bărbăteşti. Imediat ce va fi lansată noua sesiune a PNDL, primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale proiectele care nu fost aprobate. Este vorba de modernizarea şi dotarea târgului săptămânal, a bazei sportive (unde se va face şi locuri de cazare pentru sportivii care vin în cantonament), dar şi construirea unui teren sintetic. La propunerea primarului Nicolae Moraru, Consiliul local al comunei Pietrari a aprobat anul trecut caietul de sarcini pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare, realizare studiu de fezabilitate (studii geotehnice, expertiză tehnică, expertiză energetică) pentru obiectivele de investiţii: „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială în comuna Pietrari” şi „Modernizare, dotare Dispensar Uman în comuna Pietrari, judeţul Vâlcea”. De la Ministerul Dezvoltării Regionale, prin programul PNDL 2, primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, va primi pentru finanţarea a celor două proiecte. Primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, a mai precizat faptul că, în acest an se vor continua lucrările la proiectul ce se derulează pe OG 28, se va reabilita sediul primăriei si se va construi o nouă școală: „Sediul primăriei trebuie urgent reabilitat și modernizat, deoarece consider că primăria este cartea de vizită a unei comune. De asemenea, este foarte mare nevoie de o altă școală și am hotărât să construim una nouă, cu 12 clase, cu toate cerințele europene, cu soluții inovatoare, care să îndeplinească toate normele pentru eliberarea autorizațiilor”. La sfârşitul anului trecut, Consiliul local al comunei Pietrari a aprobat indicatorii tehnico-economici privind proiectul „Pod din beton armat 2×21 m, peste pârâul Otăsău, punct la Miroiu – Coastele Cernii, Comuna Pietrari”, în valoare de 572.000 euro, program finanţat prin PNDL.