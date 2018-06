INCENDIAR! Guvernul PSD, prin Ministerul Finantelor si societatea de stat CFR Marfa, doreste FALIMENTUL CET Govora?!

INCENDIAR! Guvernul PSD, prin Ministerul Finantelor si societatea de stat CFR Marfa, doreste FALIMENTUL judetului Valcea?!

MInisterul Finantelor (prin ANAF) nu a votat inca planul de reorganizare a producătorului de cărbune, energie și abur industrial CET Govora elaborat de administratorul judiciar Euro Insol chiar daca in acest document se arata ca datoriile catre MF vor fi achitate integral. Ingrijorator si strigator la cer este faptul ca CFR Marfa a dat un aviz negativ acestui plan, ceea ce inseamna ca societatea de stat doreste FALIMENTUL CET Govora. CFR Marfă se AUTOSABOTEAZA avand in vedere ca are semnat un acord-cadru pe patru ani cu CET Govora pentru transportul unei cantităţi de circa 9 milioane de tone de cărbune energetic in urmatorii ani in valoare de cateva milioane de euro!

Planul de reorganizare a producătorului de cărbune, energie și abur industrial CET Govora, controlat de Consiliul Județean Vâlcea, furnizor al combinatelor Oltchim și Ciech Soda, dar și al sistemului de încălzire din Râmnicu Vâlcea, Băile Olănești și Călimănești, prevede plata a 99,1 milioane lei din datoriile înscrise la masa credală a companiei .

Până la pronunțarea judecătorului sindic, planul trebuie votat de către creditori (acestia au posibilitatea sa voteze si prin corespondenta), adunarea generală a acestora fiind convocată în acest scop pe 28 iunie. CET Govora a intrat în insolvență în urmă cu peste 2 ani, pe 9 mai 2016.

Dacă planul este respins, CET Govora intră în faliment, la fel se va intampla si cu societatile dependente de CET: Uzinele Sodice Govora, Oltchim, Exploatarea Miniera Berbesti etc. Planul de reorganizare mentioneaza investiții de peste 152 milioane lei în cei 3 ani de reorganizare pentru respectarea normelor în vigoare privind emisiile poluante, pentru a putea obține autorizația integrată de mediu, fără de care nu va mai putea funcționa. Cea mai importantă este cea care vizează o instalație de desulfurare a gazelor la două cazane pe cărbune, în valoare de peste 115 milioane lei, TVA inclusă. Această lucrare va fi plătită în proporție de 5% în avans, pentru restul urmând a se contracta scrisori de garantare și acreditive bancare.

Tiberiu Pirnau