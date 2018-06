Eugen Neata, deputat PSD: Promovăm turismul! Dezvoltăm România!

Promovăm turismul!

Dezvoltăm România!

Acest slogan a prins viață prin inițiativa legislativă “Schi în România” pe care am depus-o alături de mai mulți colegi deputați și care are ca obiectiv dezvoltarea zonelor turistice montane și a infrastructurii, facilitând scoaterea terenurilor din fondul forestier și agricol aflate în acele zone și suștinerea investitorilor.

Inițiativa se află în dezbatere în comisiile Camerei Deputaților.

Pentru operativitate, transparență si pentru eliminarea unor proceduri intermediare am depus împreună cu vicepreședintele Comisiei pentru agricultura, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice – Dănuț Păle, un amendament în care am specificat denumirea zonelor turistice din județul Vâlcea ce intră sub incidența legii. Acestea fiind introduse nominal în legea privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului “Schi în România”.

În urma discuțiilor purtate cu primarii, mi-a fost înaintată lista zonelor turistice pe care am introdus-o în amendamentul depus.

Pe această cale, le mulțumesc primarilor Sărdărescu Nicolae – primar orașul Horezu, Băluță Daniel – primar comuna Vaideeni, Sandu Ion – primar comuna Perișani, Țolea Gabriel – primar comuna Malaia și Năstăsescu Gabriel – primar comuna Voineasa pentru buna colaborare pe care am avut-o pentru amendarea rapidă a legii și pentru tot ceea ce fac în activitatea lor!

Am demonstrat de foarte multe ori că atunci când îți dorești să faci lucruri bune pentru oameni, reușești! Mulțumesc colegului și prietenului meu deputat Păle Dănuț pentru susținerea tuturor inițiativelor și amendamentelor depuse pentru județul Vâlcea!

Multumesc colegilor mei din Partidul Social Democrat și partenerilor din coaliția de guvernare pentru susținerea acestui proiect legislativ important pentru dezvoltarea României! Eugen Neata, deputat PSD de Valcea