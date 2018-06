Dumitru Becsenescu, presedintele Grupului Antares, speaker la Conferinta Internationala Gas Infrastructure Europe 2018 

In perioada 14-15 iunie 2018 a avut loc in Bucuresti – Conferinta Internationala Gas Infrastructure Europe – Intalnirea anuala a organizaţiei operatorilor din infrastructura gazelor naturale din Europa (GlE). In fata unei audiente selecte, 400 de participanti din 25 de tari, valceanul Dumitru Becsenescu, presedintele Grupului Antares, a avut deosebita onoare sa fie invitat sa dezbata, in calitate de speaker in panelul “Future Energy mix in Transport”, tema “Romania as the missing puzzle piece on the Future of Europe’s Sustainable Transportation”.

Prin proiectul pe care il promovam, construirea primei retele de statii de alimentare cu CNG ( gaz natural comprimat ), Romania se pozitioneaza pe harta carburantilor ecologici, iar CNG este fara indoiala solutia viabila a viitorului – a mentionat Dumitru Becsenescu.