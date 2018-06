Scandalul diesel e departe de a fi rezolvat. In ce stare e ancheta si care e situatia pentru fiecare producator auto vizat 

Problema motoarelor diesel poluante este departe de a fi rezolvata. Tot mai multe detalii ies la lumina privind carente ale fabricantilor de automobile. Scandalul, in loc sa se potoleasca, ia proportii tot mai mari.

A inceput cu VW, apoi piesele de domino s-au rasturnat una dupa alta.

Intre timp numerosi fabricanti de automobile germani sunt implicati in scandalul noxelor masluite. Se fac anchete si au fost depuse nenumarate plangeri. Actionarii VW acuza concernul ca i-a informat mult prea tarziu despre scandalul ce statea sa izbucneasca in SUA.

In plus, proprietarii de automobile, nu doar cei care detin modele VW, cer plati compensatorii sau returnarea banilor, fiindca au sentimentul ca au fost inselati.Intre timp, Oficiul Federal pentru Circulatie Motorizata (KBA) din Germania a ordonat in masa returnarea catre fabricanti a unor tipuri de automobile.

Iata cum se prezinta situatia actuala:

Volkswagen

Chiar daca stirile privindu-i pe alti fabricanti distrag atentia de la asta, pentru VW scandalul noxelor ramane o mare batalie din punct de vedere juridic. Concernul a recunoscut in 2015 ca a masluit testele de noxe de esapament la milioane de automobile cu motor diesel si de atunci se confrunta cu o severa criza.

In Germania, fabricantul din Wolfsburg a trebuit sa retraga de pe piata aproximativ 1,5 milioane de automobile VW dotate cu softul de masluire a testului de noxe. La acestea s-au adaugat inca aproape un milion de automobile fabricate de celelalte marci din portofoliul VW.La nivel mondial, numarul automobilelor retrase se ridica la nu mai putin de 11 milioane.

Procurorii din Braunschweig ancheteaza aproape 50 de prezumtivi vinovati, dar pana acum nu a fost intocmit niciun act de acuzare. Fostul presedinte al Consiliului de Administratie al VW, Martin Winterkorn, este cercetat pentru prezumtiva manipulare a pietei, la fel ca si succesorul sau Herbert Diess si seful Consiliului de Supraveghere VW, Hans Dieter Potsch. Lor li se reproseaza ca i-au informat prea tarziu pe actionari despre consecintele scandalului diesel. Winterkorn este, de asemenea, cercetat pentru inselaciune.

Si justitia din SUA vrea sa-i ceara socoteala pentru aceeasi infractiune, eliberand deja un mandat de arestare pe numele sau. Procurorii il acuza si de conjuratie in scopul incalcarii legilor de protectie a mediului si de inducere in eroare a institutiilor americane.Audi

Aceasta marca din subordinea VW tocmai a atins luni punctul culminant in scandalul diesel. Procuratura din Munchen a initiat cercetari impotriva sefului Audi, Rupert Stadler, si i-a perchezitionat locuinta. El este, impreuna cu un alt membru al Consiliului de Administratie al Audi, al carui nume nu a fost dat publicitatii, acuzat de inselaciune si emiterea unor acte false.

Potrivit procurorilor, cei doi ar fi introdus in circulatie in tari europene automobile diesel cu echipament masluit de curatare a noxelor de esapament. Astfel, numarul celor pusi sub acuzare la Audi a crescut intre timp la 20. Dar singurul care se afla in arest preventiv este fostul sef al proiectarii motoarelor Audi si Porsche. El a fost arestat in septembrie 2017. Unul din fostii sai subalterni de la Audi Neckarsulm a fost eliberat dupa mai multe luni de arest preventiv.In cazul Audi, KBA a ordonat pana acum retragerea din circulatie a 216.000 de automobile diesel din toate modelele. Ultima masura a fost luata la inceputul lunii iunie, cand s-a dispus retragerea a 60.000 de exemplare din tipurile de lux A6 si A7.

Porsche

Procuratura din Stuttgart a initiat cu un an in urma cercetari si la Porsche, o alta marca din portofoliul VW. Si aici este vorba de prezumtiva inselaciune si manipulare a noxelor de esapament.

Initial, anchetele au fost indreptate impotriva unor angajati necunoscuti, dar intre timp au fost luati in vizor un membru al Consiliului de Administratie, un director si un fost angajat al Porsche.

Cu aproximativ doua luni in urma, anchetatorii au perchezitionat un sediu Porsche din Stuttgart, precum si alte locatii ale firmei si au arestat un cadru de conducere.In vara anului 2017, Porsche s-a vazut nevoit sa retraga din circulatie 21.500 de automobile de teren de tip Cayenne dotate cu motor de 3 litri, fiindca erau dotate, potrivit KBA, cu o instalatie ilegala.

Cu o luna in urma, Porsche a fost nevoit sa retraga alte 6.750 de Cayenne, echipate cu motor de 4,2 litri, precum si 52.800 de exemplare ale masinii de teren Macan, dotate cu motor de 3 litri.

Daimler

Seful concernului, Dieter Zetsche, a primit luni o veste foarte proasta de la ministrul federal al Transporturilor, crestin-socialul Andreas Scheuer: la nivel european, Daimler trebuie sa retraga din circulatie 774.000 de masini Mercedes-Benz diesel.

Justitia si autoritatile germane au luat de mai multa vreme concernul in vizor, dar abia cu doua saptamani in urma KBA a formulat oficial acuzatia ca si fabricantul din Stuttgart si-a dotat automobilele cu echipamente ilegale.Initial, s-a spus ca doar 5.000 de exemplare ale modelului Vito se afla in aceasta situatie, dar ministrul Scheuer a aratat dimensiunea reala a scandalului. Daimler a anuntat ca se va adresa justitiei pentru clarificare.

Procurorii din Stuttgart au deschis o ancheta cu mai bine de un an in urma impotriva unor angajati ai Daimler, banuiti de inselaciune. In mai 2017, ei au perchezitionat mai multe sedii ale fabricantului de masini si au luat in custodie documente.

BMW

Fabricantul bavarez este banuit din luna martie de procurorii din Munchen ca a instalat in aproximativ 11.000 de automobile diesel un soft de falsificare a cantitatii de noxe emise.

Presedintele Consiliului de Administratie, Harald Kruger, a declarat in cadrul adunarii generale a actionarilor ca la 11.700 de automobile din seria 5 si 7 a fost instalat din eroare un soft destinat unei alte serii de modele, dar ca aceasta nu are nimic in comun cu o manipulare voita a cantitatii de noxe emise, fiindca rezultatele testelor efectuate in service si pe strada sunt aceleasi.Dupa aprobari primite din partea KBA, BMW va echipa automobilele in cauza cu softul corect.

Opel

Opel nu are pana acum a face nici cu anchete si nici cu retrageri fortate din circulatie a unor modele. Procurorii din Frankfurt au stopat cu mai bine de un an in urma cercetarile preliminare.

Aducerea benevola la zi a softului instalat in 90.000 de automobile diesel din modelele Insignia, Cascada si Zafira s-a incheiat in 2017. Incepand din august 2016, masinile Opel sunt dotate cu un soft nou.

Situatia din SUA

Industria auto germana din SUA se afla intr-o situatie foarte critica. Totul a inceput in 2015, cand VW a recunoscut ca a masluit cantitatea reala de noxe.

Intre timp, VW a platit despagubiri celor care au facut plangere, avand de suportat costuri, inclusiv cheltuieli de judecata, de mai bine de 25 de miliarde de euro.In continuare au de ce sa-si faca griji si furnizorul de subansamble Bosch, care a jucat un rol central in afacerea Dieselgate, potrivit procurorilor americani, precum si Daimler si BMW. Dar in SUA nu sunt acuzati doar fabricantii germani. Intr-o situatie similara se afla si General Motors, Ford si Fiat Chrysler.

Nico Esch