Administraţia locală din Scundu are în program modernizarea Școlii gimnaziale şi a Dispensarului comunal

În cursul acestui an, administraţia locală din Scundu are în program demararea lucrărilor la reabilitarea Școlii Gimnaziale, o investiţie de 12,8 miliarde de lei vechi, precum şi reabilitarea şi modernizarea Dispensarului comunal, în valoare de 15,7 miliarde de lei vechi, amblele investiții fiind finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Primarul Dumitru Blejan mai are în plan realizarea unui târg săptămânal, special pentru a deservi comunitatea din Scundu, dar și din comunele învecinate. Dumitru Blejan, primarul localității, s-a gândit că este oportună o asemenea investiție, mai ales pentru nevoile populației îmbătrânite. Investiția va fi realizată cu bani de la bugetul local, iar edilul deja s-a orientat la două locații, unde ar putea să se construiască târgul, urmând să stabilească amplasamentul în consiliul local: „Oamenii de la țară, în special cei mai în vârstă nu mai pot merge prin alte târguri să-și procure cerealele necesare pentru păsări sau alte produse. Având o piață agro-alimentară, un târg de animale și cereale, oamenii ar avea unde să-și vândă sau cumpere un animal sau orice alte produse pe care le-ar comercializa agenții privați”. Tot cu fonduri locale, administratia publică locală reabilitează acoperișul unei școli, din satul Avrămești, care este în conservare. Cu o capacitate de 40 de locuri, Căminul de Bătrâni din comuna Scundu, este o investiţie ultramodernă, unde persoanele vârstnice vor beneficia de siguranţă şi confort pentru bătrâneţi liniştite. Desele solicitări şi rugăminţi venite din partea persoanelor vârstnice din comuna Scundu, l-au determinat pe primarul Dumitru Blejan ca, în anul 2014, să demareze construcţia acestui edificiu extrem de important pentru comunitate. Acum, căminul poate găzdui bătrânii din comună, dar și din alte localități care nu au posibilităţi de întreţinere. Primarul Blejan se luptă pentru aceste persoane care, obiectiv vorbind, nu au nici un ajutor, dar marea dezamagire este că, din bugetul comunei, nu va putea susţine financiar funcţionarea acestui cămin, la capacitatea maximă.