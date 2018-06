Cand nu stii sa citesti in clasa a IV-a, dar invatatoarea iti da premiul I pentru ca parintii au cotizat…

Probabil ca sunt foarte fericiti parintii unor copii, care de-abia stiu sa citeasca in clasa a IV-a (sa zicem!), cand plozii lor primesc acum, la sfarsit de an, premiul I cu coronita. Fotografii si felicitari pentru premiantul lui mamica! Si cum sa nu-l premieze doamna invatatoare, cand timp de cativa ani a incasat bani la negru, adica ILEGAL, pentru temele facute la after-scool-ul (din apartament) de la bloc. Zi de zi, dupa scoala, doamna invatatoare pleca acasa, cu aproape jumatate din elevii din clasa. Convenabil pentru parinti, convenabil si pentru copii, ca sa nu mai fie stresati la scoala de doamna. Pretul? Cam vreo 600 de lei/caciula. Bineinteles ca invatatoarea nu are cum sa se ocupe temeinic de cei 10-15 copii, care vor intelege mai tarziu ca si-au furat singuri caciula (si vor trebui sa le multumeasca parintilor!). Amuzant este faptul ca multi dintre acesti copii, de la after-schol-urile de-acasa ilegale ale invatatoarelor, nu stiu la 9-10 ani sa citeasca, dar invatatoarele le dau premiul I…Rusinica!

Nicu Trandafir