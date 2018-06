Greva carburanţilor pe 15 iunie în toată ţara! Zeci de mii de şoferi vor să boicoteze benzinăriile. Tu ce vei face? 

Zeci de mii de şoferi din întreaga ţară au răspuns pozitiv la un eveniment creat pe Facebook şi care îşi doreşte boicotarea benzinăriilor din cauza preţurilor exagerate la combustibil.

Denumit ‘Greva carburanţilor – de pe 15 pe 30 iunie nu alimentăm’, evenimentul a devenit viral pe Facebook, zeci de mii de români fiind interesaţi de participarea la această formă de protest.

„Grevă naţională pentru reducerea preţului carburanţilor. Ne vom strânge în fiecare oraş din ţară şi vom protesta în faţa benzinăriilor, cu afişe şi mesaje ‘frumoase’. Să le arătăm proştilor de la conducere că nu suntem nişte indiferenţi şi că nu ne pot juca pe degete”, se arată în descrierea evenimentului.

Până în prezent, 11.000 de oameni au anunţat că vor participa la grevă, iar alţi 26.000 s-au arătat interesaţi.

Din păcate, mulţi dintre cei interesaţi au precizat că evenimentul nu va avea succes pentru că românii nu vor renunţa la confort şi, chiar dacă nu vor alimenta între 15 şi 30 iunie, cel mai probabil îşi vor face plinul la maşini cu o zi înainte de începerea protestului.

„Acum un an de zile puteai alimenta la orice peco si cu doar 250 lei puteai umple rezervorul de 60 litrii al unei masini. Astazi, cu 370 lei poti face accelasi lucru, de ce sa platim mai mult de 100 lei in plus la doar un an diferenta? Da si tu un share si spune-le prietenilor poate reusim sa atragem atentia cuiva”, a fost mesajul unui tânăr revoltat de creşterea exagerată a preţului la carburanţi.

