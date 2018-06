Fosta conducere a Primăriei Sălătrucel a scăpat doar cu închisoare cu suspendare într-un dosar instrumentat de DNA

La data de 25 mai 2018, Curtea de Apel Pitești, prin decizia penală nr. 548/2018, l-a condamnat pe Dumitru Drăghici, fost primar al comunei Sălătrucel, președinte al Asociației Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel și membru în Comitetul de Conducere al acesteia, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, conflict de interese, fals intelectual și uz de fals. Instanţa de judecată din Piteşti a mai pronunţat următoarele sentinţe definitive: „Condamnă pe inculpatul MIU VASILE, viceprimar al comunei Sălătrucel, județul Vâlcea, vicepreședinte al Asociației Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel și membru în Comitetul de Conducere al acesteia (la data săvârșirii faptelor), la o pedeapsă de 2 ani și 5 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și complicitate la infracțiunea de conflict de interese. Condamnă pe inculpații GRECU NICOLAIE – DAN, consilier local și agent veterinar în cadrul comunei Sălătrucel, județul Vâlcea, secretar al Asociației Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel și membru în Comitetul de Conducere al acesteia (la data săvârșirii faptelor) și CERNEA ELENA, secretar al primăriei comunei Sălătrucel (la data săvârșirii faptelor), la câte o pedeapsă de 2 ani și 5 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și complicitate la infracțiunea de conflict de interese. Condamnă pe inculpatul MESIA ION, contabil-casier al primăriei comunei Sălătrucel, cenzor în cadrul Asociației Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel, județul Vâlcea (la data săvârșirii faptelor), la o pedeapsă de 2 ani și 5 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și complicitate la infracțiunea de conflict de interese”.

Ex-primarul Drăghici va presta muncă neremunerată în folosul comunității la… Primăria Sălătrucel

Tot Curtea de Apel Pitești, prin decizia penală nr. 548/2018, a mai decis ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Miu Vasile, Drăghici Dumitru, Grecu Nicolaie Dan, Cernea Elena și Mesia Ion, vor presta fiecare, câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Primăriei Sălătrucel, precum şi obligarea celor 5 inculpați, în solidar, între ei și cu partea responsabilă civilmente Asociația Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel, județul Vâlcea, la plata către partea civilă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vâlcea, a sumei de 835.948,42 lei, reprezentând sprijin pe suprafață aferentă campaniilor 2010 și 2011: „Obligă pe inculpații Miu Vasile, Drăghici Dumitru, Grecu Nicolaie Dan și Cernea Elena, în solidar, între ei și cu partea responsabilă civilmente Asociația Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel, județul Vâlcea, la plata către partea civilă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vâlcea, a sumei de 478.522,51 lei, reprezentând sprijin pe suprafață aferent campaniei 2012. Obligă pe fiecare dintre inculpații Miu Vasile, Drăghici Dumitru, Grecu Nicolaie Dan, Cernea Elena și Mesia Ion, în solidar cu partea responsabilă civilmente Asociația Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel, județul Vâlcea la plata către stat a câte 2.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”.

Prejudiciul creat APIA Vâlcea de cei cinci inculpaţi a fost de circa 300.000 euro

În urmă cu circa 4 ani, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a celor 5 inculpați. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: inculpatul Miu Vasile, beneficiind de ajutorul inculpaților Drăghici Dumitru, Grecu Nicolaie Dan, Cernea Elena și Mesia Ion, a folosit și prezentat cu rea credință la APIA – Centrul Județean Vâlcea, în campaniile anilor 2010-2011, un contract de concesionare și în campania anului 2012, un contract de arendare, având drept rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Obiectul celor două contracte, îl constituie primul concesionarea și cel de-al doilea arendarea către Asociația Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel a aceleiași suprafețe de teren, respectiv 320 ha pășune deținute de comuna Sălătrucel, ambele contracte fiind încheiate pe un termen de 10 ani. Contractele în cauză au fost întocmite sub o falsă prezumție de legalitate pentru ca, aparent, să facă dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și a avut ca scop prezentarea cu rea credință a acestor documente cât și a unor declarații false, inexacte sau incomplete pentru a obține pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, de către Asociația Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel, județul Vâlcea, în campaniile anilor 2010, 2011 și 2012. Inculpatul Drăghici Dumitru, în calitate de primar al comunei Sălătrucel, județul Vâlcea, în contextul încheierii și derulării, în campaniile anilor 2010, 2011 și 2012, a contractelor de concesionare și de arendare, menționate mai sus, a îndeplinit acte și a participat la luarea unor decizii prin care s-au realizat atât direct, cât și indirect foloase materiale Asociației Crescătorilor de Bovine, Ovine, Porcine și Albine Sălătrucel, județul Vâlcea, în cadrul căreia deținea funcția de președinte. Prejudiciul creat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vâlcea, prin săvârșirea infracțiunilor anterior menționate, este de 1.314.470,93 lei (300.000 euro), din care 1.188.589,76 lei, reprezentând fonduri europene și 125.881,17 lei, reprezentând fonduri de la bugetul național. În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile și mobile aparținând inculpaților Miu Vasile, Drăghici Dumitru, Grecu Nicolaie Dan, Cernea Elena și Mesia Ion.

(Petre Coman)