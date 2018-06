Zobar, teroarea din Berbeştiul Vestului Sălbatic, după gratii pentru tentativă de tâlhărie

De ani de zile, un tânăr rom din oraşul Berbeşti – Vâlcea comite o serie de fapte de violenţă, fără ca acestea să fie pedepsite ca atare. Toate acestea au determinat ca bărbatul de 32 de ani din Berbeşti să primească astăzi, 9 iunie, mandat de arestare preventivă pe 30 de zile, pentru tentativă de tâlhărie.

De mai bine de un an, Berbeşti – Vâlcea pare un fel oraş din „Vestul Sălbatic”, unde populaţia stă sub teroare din cauza unor clanuri de interlopi. Unul dintre membri, cunoscut sub numele de Zobar, un tânăr rom de 32 de ani, a comis constant o serie de acte de violenţă. Cel puţin în ultimele patru luni, o serie de localnici s-au plâns autorităţilor din cauza comportamentului agresiv al acestuia. Mare parte din agresiunile bărbatului au fost surprinse de camerele de luat vederi. Dar, în ciuda acestor aspecte şi a faptului că poliţiştii l-au reţinut de fiecare dată pentru 24 de ore, cât prevede legislaţia că au voie, magistraţii au decis ca acesta să fie cercetat în libertate, sub control judiciar, în ciuda pericolului pe care îl reprezenta pentru societate. Ultima faptă de agresiune a fost comisă ieri dimineaţă, când s-a postat lângă un ATM, de unde cineva scotea bani şi l-a lovit pe omul deranjat că nu-i respectă intimitatea. Şi de această dată un post local de radio (Radio Vâlcea 1) a postat pe Facebook imagini cu incidentul, comentând: „Personajul negativ care, până în prezent, face cam ce vrea în Berbeşti, a fost din nou surprins de camerele de supraveghere lovind si încercând să jefuiască un cetăţean la bancomatul Raiffeisen din localitate. În imagini se vede cum victima (un alt bărbat) opune rezistenţă si se îndepărtează de bancomat, urmărit cu atenţie de individul periculos. O femeie părăseşte zona făcându-şi cruci, probabil şocată de tentativa de jaf la lumina zilei la care tocmai a asistat!”. După ultima agresiune, surprinsă de camerele de luat vederi, Zobar, teroarea din Berbeşti, a fost arestat (Sursa Facebook) Reţinut pentru 24 de ore, astăzi, magistraţii Judecătoriei Horezu au decis să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă de tâlhărie, potrivit şefului IPJ Vâlcea, Cosmin Iana. „În urma apariţiei în spaţiul public a unor informaţii referitoare la situaţia operativă din oraşul Berbeşti, facem următoarele precizări: în ultimele luni, Poliţia oraşului Berbeşti a desfăşurat acţiuni pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, cu sprijinul specialiştilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea şi Grupării Mobile de Jandarmi Craiova. În toate situaţiile constatate au fost efectuate cercetări şi dispuse măsurile legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Sandra Bălteanu. În luna martie, după ce a lovit un tânăr, pe care apoi l-a îmbrâncit în stradă, în faţa maşinilor care circulau intens la ora la care se producea agresiunea, pe numele lui Zobar s-a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe (vezi amănunte aici). Poliţiştii l-au reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior „persoana vătămată şi–a retras plângerea, dosarul fiind soluţionat în prezent”. Apoi, la începutul lunii mai, acelaşi bărbat a avut un conflict spontan pe teresa unui bar cu un client, pe care l-a bătut fiindcă i s-a părut că se uită urât la el (vezi amănunte aici).

Din nou, s-a înregistrat un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi a fost reţinut pentru 24 de ore. Magistraţii l-au pus sub controlul judiciar pentru 60 de zile. „Acest dosar a fost soluţionat zilele trecute, cu propunere legală”, mai spun poliţiştii, fără să ofere şi alte detalii. Şi cum „pe perioada controlului judiciar, bărbatul nu a respectat măsurile impuse de instanţă, distrugând un autoturism şi ameninţând un angajat al unei societăţi comerciale”, s-a propus schimbarea măsurii preventive şi au fost înregistrate alte dosare penale în care se efectuează cercetări. Este vorba despre conflictul izbucnit în trafic, când un şofer a încercat să-l ocolească, fiindcă Zobar era pe mijlocul străzii, iar nemulţumit acesta a zgâriat maşina şi apoi s-a luat la bătaie cu respectivul conducător auto, sub privirile îngrozite ale soţiei şi copilului acestuia (vezi amănunte aici). Ieri dimineaţă, 8 iunie, în faţa unui ATM, a izbucnit un nou conflict spontan, cu un client al băncii, căruia nu i-a respectat intimitatea în timp ce omul scotea bani de la bancomat. A încercat să-l tâlhărească sub privirile îngrozite ale unei femei care a asistat neputincioasă la întreaga scenă. Numai că victima i-a opus rezistenţă, „La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea ”, care l-a dus pe Zobar la sediul poliţiei pentru audieri.” A fost reţinut iarăşi 24 de ore, iar astăzi a fost prezentat instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventivă, măsură care a şi fost dispusă în final.

Citeste mai mult: adev.ro/pa28a1