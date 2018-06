Despre lingaii de la Valcea care cred ca-si pot cumpara un loc in RAI…

Tot felul de lingai s-au aciuat in ultima perioada pe langa Arhiepiscopia Ramnicului. Unii au ajuns chiar in Adunarea Eparhiala a Ramnicului. Din oportunism, nicidecum din credinta, evlavie si apropiere de Dumnezeu. In viata de zi cu zi sunt oameni lipsiti de Dumnezeu, dar se inghesuie cu disperare pe la manifestarile Arhiepiscopiei Ramnicului, crezand, in neputinta sufletului lor mic, ca isi pot cumpara un loc in RAI. Nicidecum, bieti farisei! Din prea mult bun simt si dragoste duhovniceasca Inaltpreasfintitul Varsanufie ii accepta pe langa el si pe acesti fatarnici…

Tiberiu Pirnau