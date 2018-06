Planul EURO Insol de reorganizare a CET Govora: Investitii de milioane de euro si plati de 99,1 milioane lei din datoriile inscrise la masa credala

Planul de reorganizare a producătorului de cărbune, energie și abur industrial CET Govora, controlat de Consiliul Județean Vâlcea, furnizor al combinatelor Oltchim și Ciech Soda, dar și al sistemului de încălzire din Râmnicu Vâlcea, Băile Olănești și Călimănești, prevede plata a 99,1 milioane lei din datoriile înscrise la masa credală a companiei .

Potrivit documentului citat, elaborat de administratorul judiciar Euro Insol, angajații CET Govora își vor primi restanțele salariale, în valoare totală de circa 212.000 lei, în termen de 30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare de către instanța de judecată. Creanțele garantate, deținute de Alpha Bank (37,6 milioane lei), Ministerul Finanțelor Publice (7 milioane lei), ANAF (6,65 milioane lei) și Complexul Energetic Oltenia (2,25 milioane lei) – în total 53,5 milioane lei, vor fi plătite eșalonat pe durata de 3 ani a planului de reorganizare. La fel este preconizat și pentru creanțele bugetare în sumă totală de 45,39 milioane lei, din care cele mai mari sunt deținute de ANAF (34,26 milioane lei), Ministerul Finanțelor Publice (5,32 milioane lei) și Administrația Fondului pentru Mediu (4,779 milioane lei). „Creditorii chirografari nu vor fi plătiți, reducerea cuantumului creanței vizează 100%”, se menționează în planul de reorganizare. Cei mari mari creditori chirografari sunt Complexul Energetic Oltenia (peste 194 milioane lei, 47,7% din totalul masei credale) si CFR Marfă (peste 21 milioane lei, 5,18% din masa credală) – noteaza profit.ro

Până la pronunțarea judecătorului sindic, planul trebuie votat de către creditori, adunarea generală a acestora fiind convocată în acest scop pe 28 iunie. CET Govora a intrat în insolvență în urmă cu peste 2 ani, pe 9 mai 2016.

Dacă planul este respins, CET Govora intră în faliment. Planul de reorganizare mentioneaza investiții de peste 152 milioane lei în cei 3 ani de reorganizare pentru respectarea normelor în vigoare privind emisiile poluante, pentru a putea obține autorizația integrată de mediu, fără de care nu va mai putea funcționa. Cea mai importantă este cea care vizează o instalație de desulfurare a gazelor la două cazane pe cărbune, în valoare de peste 115 milioane lei, TVA inclusă. Această lucrare va fi plătită în proporție de 5% în avans, pentru restul urmând a se contracta scrisori de garantare și acreditive bancare. Planul depinde și de succesul programului de vânzări de active al principalului client și debitor, aflat de asemenea în insolvență – combinatul Oltchim Râmnicu Vâlcea.

Avantajele reorganizarii

Principalele premise de la care pleaca reorganizarea CET Govora S.A. sunt urmatoarele:

pastrarea si crearea de noi locuri de munca;

societatea are bune relatii cu clientii si furnizorii, continuand activitatea conform obiectului de activitate si dupa deschiderea procedurii insolventei sub supravegherea administratorului judiciar;

societatea dispune de personal calificat si ofera servicii de calitate, fapt concretizat in fidelizarea clientilor;

societatea dispune si obtine noi contracte cu care isi poate realiza, in continuare, obiectul de activitate.

Demararea procedurii de reorganizare a societatii si relansarea activitatii comerciale a acesteia in conformitate cu contractele incheiate si contractele ce se preconizeaza a se incheia, va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare, ce vor permite efectuarea de distribuiri catre creditori, in conformitate cu graficul de plati din cuprinsul planului de reorganizare

Votarea planului si continuarea procedurii reorganizarii sunt masuri menite prin finalitatea lor, sa satisfaca interesele celei mai mari parti a creditorilor, in conditiile legii, precum si interesele societatii care isi continua activitatea, cu toate consecintele economice si sociale aferente.

In consecinta, prezentul plan de reorganizare intruneste toate conditiile prevazute de prevederiile Legii nr. 85/2014, motiv pentru care il supunem atentiei creditorilor si judecatorului-sindic in vederea votarii si confirmarii acestuia – se arata in documentul redactat de EURO Insol.

Pe de alta parte falimentul unei societati situeaza debitoarea si creditorii pe pozitii antagonice, primii urmarind recuperarea integrala a creantei impotriva averii debitorului, iar acesta din urma mentinerea intreprinderii in viata comerciala. Daca in cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvarii intereselor debitorului, a carui avere este vanduta (lichidata) in intregime, in cazul reorganizarii cele doua deziderate se cumuleaza, debitorul continuandu-si activitatea, cu consecinta cresterii sale economice, iar creditorii profita de pe urma maximizarii valorii averii si a lichiditatilor suplimentare obtinute.