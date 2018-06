Octavia G-Tec care rulează pe CNG este mai ecologică decât mașina electrică Tesla Model S

Mai 2017 – Conform testelor efectuate de clubul auto german ADAC, modelul Škoda Octavia G-Tec, care rulează pe gaz natural comprimat, este mai ecologic decât apreciatul model electric Tesla S, de exemplu. Octavia G-TEC CNG este singura mașină non-hibridă și clasică cu motor cu combustie, care a primit o evaluare de cinci stele în test, în timp ce modelul Tesla S a primit patru stele. De exemplu, chiar și Toyota Yaris Hybrid CNG se afla în spatele Škoda.

De câțiva ani, clubul german de automobile ADAC a determinat periodic cum sunt actualele masini, nu numai în ceea ce privește emisiile finale în timpul funcționării. Calculul adaugă o altă problemă asociată cu distribuția combustibilului sau a electricității. În mod normal, emisiile auto sunt indicate de TTW (Tank to Wheel, tradus ca „rezervor pe roți”), adică acelea pe care mașina le eliberează. Cu toate acestea, ADAC adaugă chiar și emisiile WTT, Well to Tank (de la sursa „până la rezervor”). Ulterior, se adaugă valoarea și se calculează așa-numitele emisii WTW (well to wheel), care pot fi înțelese ca „de la sursă la roată”.

De asemenea, ADAC a constatat că motoarele moderne cu injecție directă turbo pe benzină prezintă o proporție mare de particule. Emisiile lor depășesc adesea măsurătorile pentru motorină.

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

