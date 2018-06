Constantin Radulescu: PSD VALCEA păstrează tradiția

5 Iunie- ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI reprezintă pentru noi toți un act de recunoștință și respect pentru cei care educa generații, pentru cei care primesc suflete și zâmbete de copii in fiecare ceas de scoala.

Încurajată de presedintele PSD Valcea, Constantin Radulescu, am organizat o întâlnire a profesorilor social democrați, la teatru.

Mulțumesc celor peste 200 de colegi prezenți, mulțumesc domnului Costi Radulescu pentru implicare și susținere.

Felicit din tot sufletul, actorii Teatrului Ariel ovaționați de cei prezenți la avanpremiera spectacolului “Ultima oră”, scris de Mihail Sebastian, in regia lui Serban Puiu – o piesa actuala, deși scrisă in 1938, dar dinamica prin schimbarea spațiilor de joc și prin aluziile politice pliate realității zilelor noastre.

Adina Dobrete – PSD Valcea