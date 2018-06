VIDEO Scene de o cruzime greu de imaginat: Bătaie în trafic în Berbeşti, „Vestul sălbatic“

O nouă filmare despre fărădelegile care se petrec într-un oraş minier din judeţul Vâlcea a fost postată seara trecută, pe 1 iunie, pe o pagină de socializare. În ele apare un individ reţinut în ultimele luni de două ori de către poliţişti şi eliberat ulterior de magistraţi care, în ciuda deselor scandaluri pe care le provoacă, par să nu-l considere un pericol pentru societate. O nouă scenă de o cruzime inimaginabilă s-a petrecut în trafic.

Un post local de radio a postat pe pagina sa de Facebook o filmare capturată de o cameră de luat vederi montată pe un stâlp într-o zonă care pare un fel de teatru de război, unde, cel puţin de anul trecut încoace, au loc constant scandaluri, bătăi, viaţa trecătorilor fiind deseori „pe muchie de cuţit”. Locul despre care pomenim se află la nici 100 de metri de sediul Poliţiei din Berbeşti. Este acelaşi oraş în care în urmă cu câteva zile poliţiştii încătuşau un localnic pe motiv că i-a dat nepotului minor de 16 ani să bea bere şi nu a vrut să se legitimeze, iar pe un martor l-au tratat cu spray lacrimogen, fiindcă a intervenit în favoarea persoanei care opunea rezistenţă. Berbeşti este cunoscut ca fiind un oraş terorizat de clanuri de romi. Unul dintre membri, cunoscut sub numele de Zobar, este şi protagonistul noii filmări. Reamintim că în urmă cu două luni, acelaşi bărbat a luat la bătaie un localnic, tot în faţa localului care apare în imagini, iar apoi l-a îmbrâncit în stradă, în faţa maşinilor. Pentru că victima şi-a retras plângerea, magistraţii l-au eliberat pe agresor sub control judiciar. Luna trecută, în timp ce se afla pe teresa unui bar, Zobar a lovit un client doar pentru că i s-a părut că acesta se uită urât la el. Poliţiştii l-au reţinut, instanţa l-a repus în libertate. Ieri dimineaţă, în jurul orei 09:00, Zobar stătea pe stradă când, şoferul unei maşini parcate a trebuit să execute mai multe manevre ca să se înscrie în trafic. Când l-a ocolit, probabil, agresorul a lovit maşina sau a înjurat, nu e clar, pentru că înregistrarea nu are sonor. Cert este că şoferul a oprit autoturismul şi s-a dat jos la persoana nemulţumită. Spiritele s-au aprins rapid şi cei doi bărbaţi au început să se lovească reciproc cu cruzime. Până la urmă au fost despărţiţi de către pasagerii din maşină, dar fiecare dintre cei implicaţi în violentul episod s-a ales cu diverse leziuni. Sub titulatura: „Atenţie, imagini cu puternic impact emoţional! Zobar loveşte, Poliţia nu-l domoleşte!”, semnatarii postării explică: „Spaima Berbeştiului”, cetăţeanul de etnie romă Zobar, cu o faimă de prim scandalagiu printre locuitorii oraşului minier, terorizează oamenii de bună credinţă din Berbeşti. Obişnuieşte să sară la bătaie, provocând scandaluri fără motiv. Individul, în vârstă de 32 de ani, a fost reţinut de poliţişti şi, ulterior, eliberat. De curând a atacat din nou, pe o stradă din Berbeşti. În imaginile filmate de camere se observă cum Zobar stă în mijlocul drumului, aşteptând să fie ocolit de maşini. La un moment dat, un şofer s-a enervat şi a coborât din maşină ca să-i ceară socoteală. Nu a mai durat mult până când cei doi s-au luat la bătaie. Incidentul a avut loc la circa 100 de metri de sediul Politiei Oraşului Berbeşti”.

Vezi aici imaginile: http://m.adevarul.ro/locale/ramnicu-valcea/video-scene-cruzime-greu-imaginat-berbesti-vestul-salbatic-1_5b11bd3edf52022f75af6190/index.html

Sursa: Adevarul.ro