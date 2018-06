Festivalul ,,Cocosul de Hurez” – traditii si mestesuguri la rang de arta. SPECTACOL EXTRAORDINAR! 

Supranumit si ,,locul in care pamantul prinde forma”, Horezu (jud. Valcea), este, azi, vatra tainele unor mestesuguri vechi, dar care totodata au tinut pasul cu modernizarea, capatand un sens atemporal, etern. Aici, in Horezu, olaritul si multe alte activitati de artizanat specific romanesc si-au pastrat radacinile adanci, dar au lasat sa le creasca ramuri, ce se imbina armonios cu semnele civilizatiei moderne si se inalta intr-o forma superioara, la nivel de arta.

Cand ajungi in Horezu (218 km de la Bucuresti via Rm. Valcea, pe linia de centura a orasului, urmezi indicatorul de Targu Jiu si ajungi in soseaua principala care duce la Horezu), peisajul iti ofera o priveliste ce te ajuta sa te conectezi la natura, realizand astfel primul pas spre intelegerea lucrurilor in esenta lor. Incepi sa respiri, sa simti, sa vezi, sa traiesti in acelasi timp cu locul si cu pacea de sub picioare. Apoi, toate drumurile duc inapoi. Inapoi in timp! Lut, ceramica, tesaturi, tehnici manuale de prelucrare si decorare iti deschid usile catre frumosul cu suflet, cel nascut din mainile oamenilor. Aici, o cladire in forma de ulcica, plina cu obiecte mestesugite cu drag, oranduite spre vanzare, te indeamna sa-i calci pragul si sa iei parte la magia care da lutului chip nou.

An de an, in primul sfarsit de saptamana din iunie, localitatea Horezu este gazda renumitului festival ,,Cocosul de Hurez”, targ ce reuuneste sub semnul creatiei mesteri si vizitatori pasionati de arta si traditii. Sub umbra stejarilor din satul de vacanta ,,Stejari”, locul e tesut de tarabe si tejghele, pe care sunt expuse strachini, urcioare si fel de fel de obiecte realizate de mainile pricepute ale olarilor. Denumirea targului vine de la simbolul specific orasului – cocosul, ce reprezinta curajul, lumina si biruinta. El vesteste inceputul unei noi zile si venirea luminii, iar majoritatea vaselor pictate poarta acest insemn – cocosul- ce va aduce lumina si biruinta in casa ta, daca mergi pe aceste meleaguri si alegi sa-ti iei cu tine o amintire faurita acolo, in lumea in care lutul prinde chip de arta.

Anul acesta, festivalul este la a 48 a editie, priml eveniment de acest gen avand loc in anul 1971, deveninD astazi eveniment de prima marime din calendarul anual al culturii nationale.

Tragul ,,Cocosul de Hurez” este locul in care mestesugurile populare vin sa-si spuna povestea si o dau mai departe vizitatorilor. Acestia din urma au ocazia sa devina fauritorii propriilor opere, participand la concursul de olarit pentru amatori ,,Stramba roata”, organizat in cadrul targului. Festivalul ia astfel forma unei compozitii omogene in care arta e ingredientul secret, in care frumosul e graiul comun al oamenilor, iar talentul dantuie si se asaza din mainile maiestrilor, in mainile amatorilor.

Sursa: daytour.ro