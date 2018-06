ACCIDENT GRAV la VOINEASA! Cinci persoane rănite, printre care si doi copii

Accidentul s-a produs pe o panta, soferul conducand cu viteza. Printre victime se numara si 2 copii.

Accident grav la Voineasa. In urma cu putin timp, autoritatile din Valcea au fost anuntate ca pe DN 7 A, la km 50+500, pe fondul neadaptarii vitezei in curba, un autoturism a intrat in parapetul metalic.

In urma impactului, cinci persoane au fost ranite.

Autor: Claudia Stanciu, www.gazetavalceana.ro