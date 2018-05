Vânzările vehiculelor pe gaz natural înregistrează creșteri spectaculoase în aprilie 2018 în Germania

Articolul din postul de mai jos este centrat pe evoluția pozitivă a vehiculelor electrice, dar nu am putut trece cu vederea faptul că vehiculele care functioneaza cu gaz natural ( NGV )au avut cea mai mare creștere fata de anul trecut.

Vehicule noi vândute în Germania în aprilie 2018

Iată câteva date pe care le-am adunat din comunicatul de presă al KBA nr. 10/2018 – Inregistrările vehiculelor în aprilie 2018, pentru a oferi o imagine mai completă

În mod evident, NGV-urile au cea mai mică pondere în vânzările lunare, dar cea mai spectaculoasă creștere față de aprilie 2017.

Vânzările masinilor diesel au scăzut drastic în aprilie 2018, pierzând supremația in fata automobilelor pe benzină inregistrand in acelasi timp cea mai slaba crestere fata de anul trecut, fiind singurul tip de propulsie în declin.

In urma scandalului Dieselgate, cumpărători evită autovehiculele diesel, majoritatea revenind la benzină, chiar dacă nu sunt mult mai curate în ceea ce privește emisiile, dar tendința este mai favorabilă combustibililor alternativi dominată de NGV-uri și nu de vehicule electrice, ceea ce demonstrează că cel puțin în Germania oamenii încep să înțeleagă mai mult decât oricând avantajele gazului natural ca și combustibil.

KBA – Kraftfahrt-Bundesamt – este una dintre cele mai cunoscute autorități federale superioare din Germania care se ocupă de aspecte legate de siguranță. A fost înființată la 04.08.1951 în baza legii KBA, fiind direct responsabilă față de Ministerul Federal al Transporturilor și Infrastructurii Digitale. Cu peste 900 de angajați, KBA este unul dintre cei mai mari angajatori din Schleswig-Holstein, potrivit www.kba.de.

Sursa: https://www.linkedin.com/pulse/ngv-cars-best-selling-type-propulsion-germany-last-month-valutanu/?published=t

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.