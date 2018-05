Mircia Gutau: Nesimţirea şi dezinformarea nu mai au limite! Ruşine, Claudia Diaconescu!

COMUNICAT DE PRESĂ

Nesimţirea şi dezinformarea nu mai au limite: Ruşine, Claudia Diaconescu!

Ca urmare a apariţiei pe site-ul timpuldevalcea.net a unui aşa-zis material de presă cu titlul ”Cum îngroapă Gutău Mircia bugetul oraşului…”, trebuie să fac următoarele precizări:

Terenul în suprafaţă de 7078 mp, situat în imediata vecinătate a locuinţelor sociale din Ostroveni (de la fostul cămin de bătrâni), face obiectul Contractului de finanţare nr. 18344/22.05.2018 (ataşat), pe care l-am semnat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu vice prim-ministrul Paul Stănescu şi care are drept obiect construirea a 120 de noi unităţi locative sociale . Adică exact scopul pentru care acest teren a fost achiziţionat prin HCL nr. 329/217/27.12.2016. O primă tranşă, în valoare de 128.095 lei, este alocată Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru demararea lucrărilor în cursul acestui an, iar valoarea totală a investiţiei este de peste 28,5 milioane lei. Primăria va fi responsabilă doar cu finanţarea lucrărilor aferente sistematizării verticale: racorduri la utilităţi, alei de acces, spaţii verzi, iluminat public etc.

Evident că pentru Claudia Diaconescu şi pagina ei personală de pe internet, un astfel de succes al actualei conduceri a municipiului nu are nici o relevanţă, sau cel puţin nu una pozitivă. Pendulând haotic între dezinformarea grosieră şi victimizarea închipuită, administratorul acestui site mai aruncă, cu o totală lipsă de măsură şi de bun-simţ, încă o găleată de mizerii încropite în grabă peste munca şi reuşitele unei întregi echipe din administraţia locală. Să fim bine înţeleşi: Claudia Diaconescu nu critică – pentru că orice critică, atunci când este întemeiată, e binevenită – ci minte pur şi simplu, umplând spaţiul public on-line cu falsuri şi dezinformări. Am renunţat să trimit, în baza dreptului la replică, materiale către această persoană, pentru că nu o consider ca făcând parte din breasla jurnaliştilor vâlceni, iar pagina de internet pe care o administrează, plină de resentimente personale şi atacuri coordonate de diverşi păpuşari lipsiţi de talent, este orice numai presă nu!

Singurul motiv pentru care mai răspund acestor atacuri, indiferent de cât de josnic sunt formulate, este acela de a informa cât mai exact cetăţenii municipiului despre ce proiecte sunt în derulare în oraşul lor şi despre cum sunt cheltuiţi banii strânşi din impozitele şi taxele plătite de aceştia.

Mircia Gutău,

Primar