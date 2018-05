Primarul din Bujoreni, Gheorghe Gîngu, a demarat sedintele publice cu locuitorii din comuna

Primarul din Bujoreni, Gheorghe Gîngu, este unul dintre cei mai activi primari din judetul Valcea. Edilul este atent la problemele cetatenilor si periodic se consulta cu acestia. Ultima sedinta publica cu cetatenii si primarul comunei Bujoreni a avut loc in data de 20 mai in satul Bogdanesti. Invitat de onoare a fost Gheorghe Mihailescu, director al Directiei Silvice Valcea si consilier judetean. Au fost discutate aspecte referitoare la fondul silvic al localitatii si s-au identificat solutii de rezolvare a mai multor probleme cu care se confrunta locuitorii din Bujoreni in acest domeniu.

De asemenea, primarul Gheorghe Gîngu a fost prezent in data de 18 mai, la Consiliul Judetean Valcea,la semnarea mai multor contracte importante pentru județul Valcea de către Vicepremierul Paul Stanescu și Președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Rădulescu. Localitatea Bujoreni alături de Muereasca va fi beneficiara unui proiect foarte important de modernizare a drumului județean DJ658 Gura Vaii- Mânăstirea Frăsinei în valoare de peste 572 miliarde lei vechi.