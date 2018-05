Terenurile din Nordul judetului Valcea au apartinut mosnenilor voinesari inca din anul 1789

O zonă de munte aflată în nordul județului Vâlcea este luată treptat de către localități din județul Sibiu. După 16 ani de procese, peste 30 de familii din Voineasa și Regia Națională a Pădurilor își pierd proprietatea în favoarea unor localități din județul vecin.

Mai multe localități din județul Sibiu se judecă de câțiva ani pentru a intra în posesia unor munți din județul Vâlcea. E vorba de zona munților Dobrunul – Voineasa, având ca vecinătăţi la nord limita administrativă a jud. Vâlcea – jud. Sibiu, la est – muntele Jidu, Jidu Mic, Culmea Turnurelelor, Cumea Florilor, la Sud râul Lotru, la vest Pârâul Hoteag. Această întindere este cerută de localitățile Șelimbăr, Rășinari, Râu Sadului și Racovița. În total, sunt peste 2 mii de hectare de păduri și pajiști alpine, însă cea mai mare parte urmează să revină comunei Șelimbăr.

Comuna Șelimbăr a câștigat deja la Tribunalul Vâlcea procesul prin care i se retrocedează 1289,5 hectare din județul Vâlcea. Este vorba de o donație pe care Împărăteasa Maria Tereza le-a acordat-o locuitorilor din Veștem pentru serviciile aduse în activitatea de grăniceri ai Imperiului. ”Maria Tereza i-a împroprietărit pe veștemeni cu cele două dealuri de dincolo de Boița, pentru a le mulțumi pentru activitatea pe care au desfășurat-o aceștia. La Veștem era atunci și o importantă școală de grăniceri, dar și bază pentru punctul de frontieră de la Boița. Procesul a fost demarat de administrația Șelimbăr undeva în anii 2000, iar acum avem acest succes, câștigând la Tribunalul Vâlcea”, susține primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu.

Primarul din Selimbar este contrazis de Traian Comsa, locuitor al comunei Voineasa, care cunoaste foarte bine datele din acest dosar:

– Terenurile amplasate in Nordul com Voineasa (jud Valcea) au apartinut pana la nationalizarea din anul 1948, mosnenilor voinesari inca din anul 1789, (dupa anul 1789 exista acte de vanzare cumparare, hotarari judecatoresti, etc facute intre moasneni pana in anii 1929, demostrandu-se in acest fel continuitatea dreptului de proprietate).

– In anul 1928, ca urmare a unei hotarari judecatoresti, judecatorul Judecatoriei Brezoi pune in posesie ultimii proprietari mosneni cu PV de executare, judecatorul deplasandu-se la fata locului.

– Granita dintre jud Valcea si Sibiu (implicit intre proprietatile Valcenilor si Sibienilor) a fost stabilita in anul 1926 (granite corespunde granitiei actuale dintre judete) de catre o Comisie a Ministerul de Interne, granita care corespunde de asemenea cu cea stabilita de catre Nagoe Basarab in 1520

– Comunele administrative din judetul Sibiu, (Rasinari, Rau Sadului, Selimbar, etc) comune care nu sunt nici macar vecine cu judetul Valcea, au reusit in baza unor carti funciare vechi facute de Austro-Ungaria sa intabuleze aceste terenuri si chiar sa obtina Titlu de Proprietate in proprietate lor, lezand in drepturile legitime pe mosnenii Voinesari. (regimul de carte funciara a fost introdus in Ardeal in anul 1878 si a functionat pana in anul 1918, cand Romania a radiat toti ptoprietarii trecuti in aceste carti si a fost trecut Statului Roman.

– Mosnenii Voinesari au pierdut in instanta (instantele din jud Valcea)in anul 2016 (din anii 1990 judecandu-se), dreptul de proprietate pe motiv ca in anul 1948, cand a avut loc nationalizarea, nu ar fi facut dovada ca trenurile respective mai erau inca ale lor

– ar mai fi multe de spus, dar…. SA TRAIASCA INDEPENDENTA JUSTITIEI