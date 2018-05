Informatii INCENDIARE in cazul operatiunii de distrugere a firmelor familiei Ion si Maria Tudor de la Valcea

„Marea” actiune judiciara din august 2016 declansata de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție impotriva familiei Ion si Maria Tudor din Valcea se dovedeste, pe zi ce trece, a fi o actiune a Statului Paralel de destabilizare si distrugere a capitalului autohton. La doi ani de la descinderile in forta ale mascatilor, comandate de un procuror bucurestean, cercetarile in acest dosar bat pasul pe loc, anchetatorii chinuindu-se sa gaseasca, inutil, probe ale unor vinovatii inchipuite, in opinia noastra!

Avem dovezi ca Ordonanţa procurorului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul de evaziune fiscală în care celebra femeie de afaceri din judeţul Vâlcea, Maria Tudor, fiicele sale, dar şi foşti sau actuali angajaţi au fost acuzaţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (??!!) este, de fapt, un document copy-paste la un referat redactat de Serviciul Roman de Informatii – SC Dumbrava SRL!

După cum bine se ştie, procurorul din Bucureşti, poliţiştii, jandarmii şi inspectorii ANAF au descins in data de 31 august 2016, la firmele familiei Tudor din Vâlcea, Bucureşti şi Constanţa, dar şi la locuinţele celorlalţi acuzaţi. Femeia de afaceri Maria Tudor şi fiicele sale, dar şi restul suspecţilor, au fost audiaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

De-atunci demersurile in acest caz au viteza de melc. In ciuda insistentei procurorului, inspectorii ANAF nu au gasit nereguli in zecile de mii de documente puse la dispozitie de invinuiti! Expertiza contabila din acest caz demonstreaza fara echivoc ca evaziunea fiscala NU A EXISTAT! Cu toate acestea, dosarul ramane inca deschis. De ce?!

Raspunsuri ale autoritatilor la adresele transmise de Ziarul de Valcea:

Secretomanie la Direcția generală de antifraudă fiscală

Vă mulțumim pentru interesul acordat rezultatelor activității desfășurate de Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) și vă aducem la cunoștință faptul că, referitor la controalele desfășurate la operatorii economici menționați în solicitare, informaţiile obţinute sau măsurile dispuse de inspectorii antifraudă fiscală, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, intră sub incidenţa secretului fiscal, prevăzut de art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, şi pot fi transmise doar autorităţilor publice, în condiţiile legii, sau unui solicitant, dacă există acordul scris al contribuabilului în cauză.

Parchet: Dosarul se afla in lucru….

Ca urmare a cererii pe care aţi adresat-o instituţiei noastre prin e-mail, înregistrată la Biroul de informare şi relaţii publice sub numărul de mai sus, vă comunicăm faptul că dosarul la care faceţi referire se află în lucru la procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind în curs de realizare o expertiză financiar-contabilă.

Tiberiu Pirnau