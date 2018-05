CIECH Soda Romania (Uzinele Sodice Govora) calca in picioare legislatia romaneasca in domeniul mediului si relatiilor de munca?!

CIECH Soda Romania (Uzinele Sodice Govora) a fost verificata, in ultimii 3 ani, de inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Valcea, atat in domeniul relatiilor de munca, cat si in cel al securitatii in munca, fiind incheiate 15 acte de control, in urma carora au fost constatate 91 de neconformitati. Pentru neregulile constatate, inspectorii de munca au dispus masuri cu termene ferme de realizare, angajatorului fiindu-i aplicate si sanctiuni contraventionale.