Vanzarile de masini electrice continua sa creasca in Germania!

In luna aprilie, in Germania, s-au inscris in circulatie 5700 de masini electrice cu alimentare la priză (PEV), o creștere de 61% față de anul trecut. Ca urmare, ponderea vehiculelor de acest gen a urcat la 2,2%.

Dar mai importante sunt schimbările care se produc în ceea ce priveste piata combustibilului: vânzările de motorină continuă să se scufunde (-13%) pe an. Vehiculele pe benzină au crescut cu 19%, în timp ce combustibilii alternativi avansează – cele mai importante cresteri le are gazul natural CNG (până la cinci ori mai mari) și mașinile complet electrice (+ 124%). În plus, vehiculele electrice hibride convenționale au crescut de asemenea semnificativ (+ 70%), vehiculele electrice plug-in au crescut (+ 21%) și GPL a avut motive să zâmbească (+ 11%). Diesel a rămas singurul învins, cu o cotă de piață de numai 33% – departe, departe de automobilele pe benzină (62%).

Topul vanzarilor de masini electrice

Cel mai bine vandut model PEV in Germania luna trecuta a fost Kia Soul EV (721 unități). Aceasta a fost cea mai bună performanță pentru Kia în 28 de luni. Marca din Coreea a fost urmată de alte trei mașini complet electrice, în timp ce pe locul 5 am avut o altă surpriză ciudată – Mercedes E350e a înregistrat cea de-a treia performanță record consecutivă, ajungând la 316 de unități în aprilie.

Model April Sales 1 Kia Soul EV 721 2 BMW i3 491 3 VW e-Golf 456 4 Renault Zoe 422 5 Mercedes E350e 316

Într-o piață în mod tradițional fragmentată, în care liderul are doar 8%, cursa pentru locul 1 are acum cinci modele separate de doar 300 de unități. Kia Soul EV este cel care are cele mai multe motive să fie fericit – nu numai că a recuperat un teren semnificativ, ci și reușește să depășească BMW i3 și ajunge pe locul 4.

Aprilie a avut o multime de schimbari, impreuna cu cresterea mentionata a lui Kia Soul EV, hibrizii VW plug-in au avut o luna minunata, cu # 6 Golf GTE si # 7 Passat GTE ambele sarind doua locuri si Golf PHEV devenind de fapt cel mai bun vânzarea PHEV (vehicule electrice hybride cu alimentare la prize). Mercedes E350e a crescut, de asemenea, cu două poziții, până la locul 10, devenind cel mai bine vândut model de primă clasă pe listă, cu mult înaintea concurentului său direct, BMW 530e. Dar modelul cu cea mai mare urcare in clasament a fost noul Nissan LEAF, sarind 5 pozitii la locul 13. Poziția de top 10 ar putea să nu fie atât de departe în orizont. Pe de alta parte, cel mai bine vandut PHEV de anul trecut, Audi A3 e-Tron, in ciuda urcarii a doua pozitii in luna aprilie, este inca destul de in spate – in pozitia # 18

„Ei bine, cum rămâne cu Tesla?” – ați putea întreba

Vorbind despre o piață dinamică, lucrurile sunt destul de diferite pentru producătorul de automobile în 2018. În prezent, Modelul S este doar pe locul 16, departe de locul 8 de anul trecut, și mai departe de pozitia a 5-a din 2016, care este încă cea mai înaltă poziție în Germania. După ce au înregistrat 544 de livrări în 2018, vânzările au scăzut cu 35% față de aceeași perioadă a anului 2017. În ceea ce privește Modelul X, livrările sunt chiar mai negative – cu 227 de înregistrări până în prezent, înmatricularile sunt în scădere cu 40% în anul. SUV-uri germane complet electrice (Audi e-Tron, Mercedes EQ C …) dăunează cererii SUV-ului Tesla? Un lucru este sigur, Tesla trebuie să facă ceva aici, în special având în vedere că această piață se află pe banda rapidă (+ 70% în 2018), după ce a depășit deja Norvegia ca fiind cea mai mare piață plug-in a vehiculelor electrice din Europa.

Germany April YTD PEV Market Share (YTD) 1 Smart Fortwo ED 254 1,947 8% 2 VW e-Golf 456 1,905 8% 3 Renault Zoe 422 1,719 7% 4 Kia Soul EV 721 1,668 7% 5 BMW i3 491 1,620 7% 6 VW Golf GTE 259 1,113 5% 7 VW Passat GTE 233 1,066 5% 8 Smart Forfour ED 175 1,058 5% 9 BMW 225xe Active Tourer 88 943 4% 10 Mercedes E350e 316 813 4% 11 Porsche Panamera PHEV 175 665 3% 12 Mercedes GLC350e 123 645 3% 13 Nissan Leaf 279 636 3% 14 Kia Niro PHEV 132 594 3% 15 Mercedes C350e 165 589 3% 16 Tesla Model S 71 544 2% 17 BMW 530e 152 506 2% 18 Audi A3 e-Tron 181 492 2% 19 Mitsubishi Outlander PHEV 104 467 2% 20 Hyundai Ioniq Electric 96 455 2% Others 816 3,688 16% TOTAL 5,709 23,133 100% Source: kba.de

În ceea ce privește clasamentul producătorilor, Volkswagen este stabil în poziția de lider, cu o cotă de piață de 19%, în timp ce BMW este pe locul 2, cu o cotă de 16%. Al treilea loc Smart (13%, în scădere cu 2 puncte procentuale) se uită la concurenții săi (Kia și Mercedes, ambii cu 11%). În ceea ce privește cota BEV / PHEV, BEV-urile (sunt vehicule electrice cu baterie) câștigă încet, dar sigur, un avantaj față de PHEV-uri. În aprilie, vehiculele electrice au avut 54% din totalul vânzărilor plug-in.

Plug-ins + Regular Hybrids

Model April Sales 1 Toyota C-HR Hybrid 1,230 2 Toyota Yaris Hybrid 1,102 3 Toyota Auris Hybrid 906 4 Toyota RAV4 Hybrid 753 5 Kia Soul EV 721

Spre deosebire de piața PEV, mereu plina de surprize, piața hibridă este acaparată de Toyota, care detine primele 4 poziții.

