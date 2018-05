VEZI AICI ce locuri de munca sunt disponibile in Valcea! 

1. ADRIACOM S.R.L. COD FISCAL: 2988664 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N. IORGA, NR.8 TEL.: 0766223950 2 1 Conducator auto cat.B (sofer livrator) Conducator auto cat.C Valabilitate: 24.05.2018

2. ADITERA ALPHA S.R.L. COD FISCAL: 36188712 ADRESA DE CONTACT:STR. MAIOR V. POPESCU,NR.3,BL.P3,SC.D,PARTER TELEFON: 0730964732 Aditeraalpha@gmail.com 2 2 Vanzator- vechime in domeniu 1-3 ani Muncitor necalificat Se ofera tichete de masa Valabilitate oferta: 25.05.2018

3. ADER S.R.L. COD FISCAL: 1473899 ADRESA; STR. RAURENI,NR.24 TELEFON: 0722268265 10 Lacatus mecanic Valabilitate oferta: 16.06.2018

4. ALBARESOR S.A. COD FISCAL: 12762825 ADRESA: SRT.RAURENI,NR.288 TELEFON:0350805008 15 5 Muncitor necalificat Muncitor calificat Valabilitate oferta:07.06.2018

5. ALFA-FARM S.R.L. COD FISCAL: 1494247 ADRESA:STR.DRAGOS VRANCEANU,BABENI TELEFON:0755035254 3 3 2 1 Ospatar Ajutor bucatar Camerista Receptioner Valabilitate oferta: 26.05.2018

6. ANNABELLA S.R.L. COD FISCAL: 6532457 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL.: 0757100039 5 9 Casieri Vânzători Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

7. ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI S.R.L. COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL./FAX: 0250/733308 1 2 5 1 Gestionar depozit (vechime în domeniu min. 3 ani) Maşinişti la maşini de ambalat Preparator conserve(calificare) Inginer industria alimentara

8. ANDREMONA S.R.L. COD FISCAL: 19051927 ADRESA: STR. PANDURILOR,NR.11.BL.A8/1,SC.C,AP.1 TELEFON: 0744403328 1 Lucrator comercial Valabilitate oferta: 03.06.2018

9. APAVIL S.A. COD FISCAL: 16468149 ADRESA: STR. CAROL I NR.3-5 TELEFON: 0250735980/0250738903 E-mail: apavil@apavil.ro 6 1 5 Electrician- valabilitate 15.06.2018 Inginer Protectia mediului- valabilitate 04.06.2018 Inginer Serviciul Tehnic- valabilitate 31.05.2018 Selectie dosare

10. APTEXT S.R.L. COD FISCAL: 38674328 ADRESA: RM. VÂLCEA,STR. STOLNICENI,NR.74 ADRESA CONTACT : STR. STOLNICENI, NR.222 TEL: 0773732518 3 Confecţioner textile Vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 16.05.2018

11. ARTOPROD S.R.L. COD FISCAL: 9430532 ADRESA: RM. VALCEA, ALEEA PARTENERIATULUI, 12 TEL/FAX: 0250736527, 0740254909 E-mail: artoprodsrl@yahoo.com 1 Ingrijitor cladiri Valabilitate: 16.06.2018

12. ASIRAL FOOD S.R.L. COD FISCAL: 37351906 ADRESA: ALEXANDRU IOAN CUZA,NR.66,OCNELE MARI TELEFON: 0770789819 1 1 1 Cofetar/patiser Bucatar Barman/ospatar Valabilitate 19.05.2018

13. AVICARVIL S.R.L. COD FISCAL: 18658662 ADRESA: COM.FRÂNCEŞTI, STR.FRÂNCEŞTI, NR.1, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0250/765083, 0735789626 E-mail: Mihaela.Pirvu@carmistin.ro 20 3 10 1 1 1 1 Muncitori necalificaţi în agricultură Manipulanţi mărfuri Operatori abatorizare păsări Electrician întreţinere şi reparaţii Economist (vechime in domeniu 2 ani) Gestionar depozit (vechime in domeniu 2 ani) Instalator apa canal (vechime in domeniu 2 ani)

14. AVICARVIL FARMS S.R.L. COD FISCAL: 33311224 ADRESA: COM.FRÂNCEŞTI, STR.FRÂNCEŞTI, NR.1, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0250/765083, 0735789626 E-mail: Mihaela.Pirvu@carmistin.ro 10 Crescători păsări

15. BADCOM S.R.L. COD FISCAL: 4701967 ADRESA: STR.RAURENI,NR.292,RM. VALCEA TELEFON: 0741097325 E-mail: alin.badea90@gmail.com 1 Manipulant Valabilitate oferta: 17.05.2018

16. BARRECO LARY S.R.L. COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36 TEL.: 0250/775352, 0740154393 E-mail: barecolary@yahoo.com 1 2 1 2 1 Medic balneolog/reumatolog Asistenţi BFT Bucătar Ospătari Cameriste Valabilitate: 16.06.2018

17. BICA S.R.L. COD FISCAL: 6428635 ADRESA: ORLESTI VALCEA,P.L. TATARANI – MIHAESTI TELEFON: 0747468748 1 3 3 Camerista Receptioner Ospatar Valabilitate oferta: 16.06.2018

18. BIGREEN ENGINEERING INFRASTRUCTURE S.R.L. COD FISCAL: 29428812 ADRESA: COM.ORLEŞTI, SAT ORLEŞTI, NR.82, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0756973468 E-mail: contact@finantareurbana.ro 15 Ucenici în vederea calificării în meseria de lucrător instalator pentru construcţii Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni Valabilitate: 15.05.2018

19. BIN REZIDENT S.R.L. COD FISCAL; 37133596 ADRESA: LOC. LUNGESTI TELEFON: 0766946257 4 4 3 3 Fierar Dulgher Zidar Muncitor necalificat Valabilitate oferta: 16.06.2018

20. BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244545 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. INTR. PRIBEANU, NR. 4. TEL.: 0745141471; E-mail: bogdanconstruct@gmail.com 1 2 1 1 3 1 1 1 Zidar Inspectori SSM Cadru tehnic PSI Evaluator de riscuri Muncitori necalificaţi Sofer camion Inginer constructii debutant Inginer IT calculatoare Valabilitate oferta: 25.05.2018

21. BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL: 6334476 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0250/734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 1 1 1 Inginer mecanic (vechime in domeniu min 5 ani) Asistent manager (studii de specialitate, vechime min 2 ani) Valabilitate: 14.06.2018 Operator comercial

22. CARREFOUR ROMANIA S.A. COD FISCAL: 11588780 ADRESA: STR. FERDINAND, NR.38 TELEFON: 0374708700 E-mail: maria_giuga@carrefour.com 6 2 1 1 1 1 1 Lucrator universal Lucrator comercial Cofetar Ajutor cofetar Patiser Ajutor patiser Operator supraveghere Se ofera tichete de masa,ajutor de transport,asigurare medicala privata,cupoane valorice de Paste si Craciun,prima de vacanta Valabilitate oferta: 09.06.2018

23. CATARAUL S.R.L. ADRESA: STR.M.EMINESCU,NR.4,OLANESTI TELEFON:0742359396 10 Someri care vor fi calificati in meseria de ajutor bucatar/bucatar (8 clase),ospatar(10 clase),camerista(8 clase). Valabilitate: 17.05.2018

24. CERBOCON S.R.L. COD FISCAL: 34108261 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL T.VLADIMIRESCU, NR.30A TEL.: 0748206666 E-mail: CERBOCON@GMAIL.COM 2 2 Dulgheri Fierari betonişti Valabilitate oferta: 07.06.2018

25. CET GOVORA S.A. COD FISCAL: 10102377 ADRESA; STR.INDUSTRIILOR,NR.1 TELEFON; 0250733601 INT.375 2 3 1 Operator control in cadrul laboratului CND Concurs in data de 17.05.2018 Electrician AMC – concurs in data de 15.05.2018 Inginer sistem in cadrul sectiei AMC- concurs in data de 16.05.2018

26. CIECH SODA ROMÂNIA S.A. COD FISCAL: 1467188 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.2 TEL./FAX: +40746179634 E-mail: Victoria.Florescu@ciechgroup.com 1 1 1 1 1 Inginer mecanic Valabilitate:01.06.2018 Inginer chimist Valabilitate:01.06.2018 Masinist ambalator Valabilitate oferta ; 15.06.2018 Agent achizitii – vechime in domeniu 1 an Operator chimist – calificare operator chimist Vechime in domeniu 1 an Valabilitate oferta: 31.05.2018

27. CIEH SODA S.A.Varsovia Sucursala Ramnicu Valcea COD FISCAL: 32057510 ADRESA: STR. UZINEI,NR.2 TELEFON: 07466179634 E-mail: Victoria.Florescu@ciechgroup.com 1 Specialist salarizare Vechime in domeniu 2 ani Valabilitate oferta: 31.05.2018

28. COBALT S.R.L. COD FISCAL: 5928020 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0784260007 1 Lucrator comercial Valabilitate 22.06.2018

29. COMALTRONIC S.R.L. COD FISCAL:16168494 ADRESA: STR. BANU MARACINE,NR.36 TELEFON: 0723716344 1 1 1 Inginer electrician Tehnician electrician Expert achizitii publice Valabilitate oferta:17.05.2018

30. CONCRET S.R.L. COD FISCAL;1480349 ADRESA: STR. STIRBEI VODA,NR.383,VLADESTI TELEFON:0250776053/0724114529 E-mail: scconcret@gmail.com 4 2 1 Muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii Zidar-rosar-tencuitor Tamplar Vechime in domeniu minim 1 an Avantaje: prime saptamanale Valabilitate oferta:18.05.2018

31. CONERO DOWNSTREAM SRL COD FISCAL: 38219203 ADRESA: RM. VALCEA,STR. G-RAL MAGHERU, NR. 16, BL. H, SC. A, AP. 9 TELEFON: 0756025520 1 LUCRATOR COMERCIAL Valabilitate: 1.06.2018

32. CONSINSTAL ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 19657649 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL T.VLADIMIRESCU, NR.48 TEL.: 0350421841 E-mail: consinstal.energy@gmail.com 1 Sudor electric autogen Valabilitate: 3.06.2018

33. CONSPROIECT M S.R.L. COD FISCAL: 16537427 ADRESA: BOTOSANI,STR.ION PILLAT, NR. 18 TELEFON; 0231515158/0728108840 2 Tinichigiu Locul de munca se afla in jud.Valcea Se ofera salariu motivant,cazare,diurna,transport Valabilitate: 18.05.2018

34. CONSTRUCT PROIECT S.R.L. COD FISCAL: 15493659 ADRESA: STR. GABRIEL STOIANOVICI,NR.7 TELEFON; 0350405524/0723617475 E-mail:constructproiect.vl@gmail.com 2 1 2 2 1 Operatori mase plastice Director vanzari Finisori Muncitori necalificati Sofer buldoexcavator Valabilitate oferta: 14.06.2018

35. COROM EXPORT S.R.L. COD FISCAL: 15113369 ADRESA: COM. DĂEŞTI, SAT SÂMBOTIN, JUD.VÂLCEA TEL.: 0250/753578, FAX: 0250/753579 E-mail: laura.corom@gmail.com 4 5 Tâmplari universali Muncitori necalificaţi în tâmplărie Se decontează transportul, se oferă bonuri de masă şi prime. Valabilitate: 14.06.2018

36. COSMINVEST CONSULTING S.R.L. COD FISCAL: 26644854 ADRESA: CATAMARASTI DEAL TELEFON: 0728108840 E-mail:mihaita.mahu@gmail.com 1 Tinichigiu Locul de munca se afla in jud.Valcea Se ofera salariu motivant,cazare,diurna,transport Valabilitate:18.05.2018

37. COZIA FOREST S.R.L. COD FISCAL: 3416083 P. L. POSADA TELEFON: 0250741425/0250/74130E-mail: coziaforest@ymail.com 2 3 2 4 6 Pizzar Ajutor la prepararea alimentelor Vanzator bilete Barman Ajutor ospatar Valbilitate oferta: 15.06.2018

38. CURIERUL DE VALCEA COD FISCAL: 15380650 ADRESA: STR. CAROL I,NR.19 TELEFON: 0756120383 10 Incarcator Valabilitate: 16.05.2018

39. DANCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244472 ADRESA : MUEREASCA DE SUS,NR. 58, VALCEA 5 5 5 5 Muncitor necalificat Zidar( calificare) Tamplar(calificare) Sudor( calificare) Valabilitatea ofertei: 15.08.2018

40. DECO S.R.L. COD FISCAL: 6319891 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.REGELE CAROL, NR.16 TEL.: 0753192016 1 Lucrator fast-food Valabilitate: 20.05.2018

41. DECOTIMBER S.R.L. COD FISCAL: 16321147 ADRESA: COM.IONEŞTI, SAT FIŞCĂLIA, NR.47, JUD.VÂLCEA TEL.: 0724544353, 0723161968 E-mail: office@decotimber.ro 1 3 5 2 5 2 1 1 2 2 2 1 Stivuitorişti Ifronişti Gaterişti la tăiat buşteni Fochişti Confecţioneri-asamblori articole din lemn Mecanici utilaj Inginer silvic (vechime în domeniu min. 1 an) Tehnician silvic exploatare (vechime în domeniu min. 1 an) Fochişti Tăietori la fierăstrău panglică Ascutitor Maistru in industrializarea lemnului Valabilitate oferta: 24.06.2018

42. DELGUARD S.R.L. COD FISCAL:22551191 ADRESA:STR.GIB MIHAESCU,NR.8 TELEFON:0250730337 40 40 Agent de securitate Ucenic Valabilitate 16.06.2018

43. DEMIPLAST S.R.L. COD FISCAL: 23208540 ADRESA: COM.POPESTI,NR.274 TELEFON: 0733693790 1 1 1 1 Finisor Zidar Dulgher Fierar-betonist Vechime in domeniu 5 ani Valabilitate oferta: 25.07.2018

44. DYANDRESS FASHION S.R.L. COD FISCAL: 34236651 ADRESA: STR.IL CARAGIALE,BL.A41,SC.A,AP.11 TELEFON: 0740241967 1 1 Magaziner Ambalator manual Valabilitate oferta: 07.06.2018

45. DINAMIC GRUP S.R.L. COD FISCAL:6670506 ADRESA: PAUSESTI MAGLAS TELEFON: 0756272704 E-mail: dinamic.grup@hotmail.com 1 1 2 Gaterist Circularist Muncitor necalificat Valabilitate oferta : 08.06.2018

46. DIRECTIA ADMINSTRARII DOMENIULUI PUBLIC COD FISCAL: 9509173 TELEFON:0250734271 1 1 1 Referent IA- vechime 9 ani in specialitate Casier-vechime 3 ani in specialitate Magaziner-vechime 3 ani in specialitate Dosarele de concurs se depun la sediul unitatii pana la data de 16.05.2018,ora.14.00

47. DTM EXPRESS S.R.L. COD FISCAL: 30646004 ADRESA: BUJORENI,NR.108 TELEFON: 0726499988 E-mail:office_dtm@yahoo.com 2 Sofer autoturisme si camionete Locul de munca Romania,Europa Vechime in domeniu min 6 luni Se efectueaza transport intracomunitar Valabilitate oferta:25.05.2018

48. EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A. COD FISCAL:28042464 ADRESA: STR.LOGOFAT TAUTU,NR.67,ET.2,4,5,,SECTOR 3 , BUCURESTI TELEFON; 0317171100 E-mail: jobs2credit.co.ro 10 2 Agent vanzari-perioada determinata p2,4,6,8/zi Manager relatii cu clientii/societate de leasing-nedeterminata Locurile de munca se afla la Rm.Valcea si Dragasani Valabilitate 20.07.2018

49. ECOFLUX S.R.L. COD FISCAL: 25883853 ADRESA: COM.BUDESTI,SAT.BARZA,NR.54 TELEFON: 0350414947 1 1 Instalator panouri solare Valabilitate oferta: 15.05.2018 Instalator Valabilitate oferta; 22.05.2018

50. ELECTROVALCEA S.R.L. COD FISCAL:5071860 ADRESA:STR.FERDINAND,NR.19 TELEFON: 0250739188 E-mail: tehnic@electrovalcea.ro 1 1 Sofer profesionist Mecanic utilaje Valabilitatea ofertei:17.05.2018

51. ELICARN S.R.L.-D COD FISCAL: 37608377 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MORILOR, NR.54 TEL.: 0742131821 1 1 Vânzător Preparator produse carne

52. ELINOR S.R.L. COD FISCAL: 15080776 ADRESA: RM.VALCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.88 TEL: 0735192008 E-mail: nicoleta_ncet@yahoo.com 1 Vanzator

53. ELIVIL CONS S.R.L. COD FISCAL: 33254480 ADRESA: MARCEA,IONESTI,JUD. VALCEA TELEFON:0748515893 1 1 2 2 2 2 2 2 Inginer constructor-vechime in domeniu 3 ani Maistru constructor-vechime in domeniu 3 ani Fierar Dulgher Zidar Instalator Electrician Muncitor necalificat Locurile de munca sunt pentru jud. Valcea si pentru Germania. Valabilitateaofertei: 17.05.2018

54. EUROFINA S.R.L. COD FISCAL: 15380668 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.723 TEL.: 0250/830005 E-mail: maria@eurofina.ro 1 1 1 Lacatus mecanic Inginer textile pielarie Operator introducere,validare si prelucrare date Locurile de munca se afla Dragasani Valabilitate:17.05.2018

55. EXPERT IBB CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL:28489587 ADRESA: STRADA SCHEIA,NR.4,SUCEAVA TELEFON:0330226653 E-mail: ANCA@EXPERT-IBB-CONSTRUCT.RO 16 2 2 2 Muncitori necalificati Dulgher Zidar Fierar Locurile de munca sunt pentru Germania Valabilitate oferta: 24.05.2018

56. FAURECIA ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 15599111 ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU, DN7, KM 256+836, JUD. SIBIU ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC. BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977106 E-mail: resurseumanevl@faurecia.com 59 16 2 2 Muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii) Operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale (studii medii) Maiştri în industria textilă, pielărie Mecanicintretinere si reparatii masini de cusut industriale Valabilitate oferta; 25.05.2018

57. FEDERALCOOP RM.VÂLCEA COD FISCAL: 3238814 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CAROL I, NR.1 TEL./FAX: 0350809590/ 0350809589 E-mail: federalcoopvalcea@yahoo.com 1 1 Bucătar Ospătar Valabilitate oferta;:24.05.2018

58. FERMA RRANCESTI S.R.L. COD FISCAL: 27137361 ADRESA; STR.PRINCIPALA,NR.1,FRANCESTI TELEFON: 0737944882 E-mail: madalina.dumitrascu@carmistin.ro 10 Tractorist-vechime in domeniu 2 ani Valabilitate oferta: 15.06.2018

59. FLAMICOM IMPEX S.R.L. SUCURSALA RM.VÂLCEA COD FISCAL: 3547836 ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.10 TEL.: 0248250243 E-mail: narcisa@flamicom.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Agent servicii client (studii medii) Electromecanic (studii medii) Controlor calitate Pregătitor suprafeţe Tinichigiu carosier Consilier clienţi atelierul mecanic Electrician auto Specialist SSM Sef atelier Mecanic auto Tinichigiu carosier Inginer autovehicule Consilier comercial Casier Valabilitate oferta: 16.06.2018

60. FLORIASOL S.R.L. COD FISCAL: 32698492 ADRESA: STR.LIBERTATI,NR.2 TELEFON; 0762308447 1 1 Ajutor bucatar Bucatar Valabilitate oferta:15.06.2018

61. FLORIN BUSE COMPANY S.R.L. COD FISCAL: 36399060 ADRESA: STR.LUCIAN BLAGA,NR.2,BL.A53,SC.C TELEFON: 0749581274 E-mail: BUSE_FLORIN93@YAHOO.COM 1 Camerista Valabilitate oferta: 24.05.2018

62. FORMAR S.R.L. COD FISCAL: 17766232 ADRESA: STR. MIHAI EMINESCU,NR.24 TELEFON: 0742024560 E-mail: formaprod@yahoo.com 3 2 Manipulant marfuri Transator carne Valabilitate oferta: 14.06.2018

63. GABERA IMPACT S.R.L. COD FISCAL: 38837662 ADRESA: STR. HENRI COANDA,NR.16 TELEFON: 0742698744 1 Vanzatori Se ofera bonusuri Valabilitate oferta:24.05.2018

64. GIORGIO COM S.R.L. COD FISCAL: 2549111 ADRESA: ORLESTI,VALCEA TELEFON: 0755078340 E-mail: liliana-staneci@yahoo.com 3 1 Brutar Patiser Valabilitate oferta: 31.05.2018

65. GRUP SERV S.R.L. COD FISCAL: 15107987 ADRESA: CALEA LUI TRAIAN,NR.181 TELEFON: 0746098845 2 1 2 Tehnician electromecanic Operator calculator Tehnician echipamente calcul si retele Valabilitate oferta:07.06.2018

66. i GUTGAD S.R.L. COD FISCAL: 26839589 ADRESA: STR.GIB MIHAESCU,NR.23-255,DRAGASANI TELEFON: 0250812122 1 1 Receptioner Valabilitate oferta: 08.06.2018 Bucatar Valabilitate oferta:17.06.2018 Camerista Valabilitate oferta: 21.06.2018

67. HARDWOOD S.R.L. COD FISCAL: 6670492 ADRESA; STR. DEPOZITELOR,NR.14 TELEFON: 0250737370 E-mail :office@hardwood.ro 3 Manipulant marfuri Valabilitate : 25.05.2018

68. HATY S.R.L. COD FISCAL: 5236097 ADRESA: STR.CAMPULUI,NR.22 TELEFON: 0250738931 E-mail:office@haty.ro 5 Manipulant marfa Se ofera tichete de masa Valabilitate oferta:10.06.2018

69. ICF GRUP S.R.L.- PENSIUNEA IULIA STAR COD FISCAL: 16547021 ADRESA: STR.EPURESTI,NR.49,BAILE OLANESTI TELEFON: 0740159403 E-mail: office@iuliastar.ro 2 Ospatar Valabilitate oferta: 18.05.2018

70. INDPOWER SOLUTION S.R.L. COD FISCAL: 029592695 ADRESA: BUCURESTI, STR. SG GHEORGHE TACHE, NR.13, BL.17, AP.7 (ADRESA CONTACT – RM.VALCEA, STR. TIMIS, NR.2) TEL/FAX: 0723490964/0724503535 2 Operator CNC (vechime min. 1 an) Valabilitate: 24.05.2018

71. INSIADA S.R.L.( PIZZERIA INSIEME) COD FISCAL:33228456 ADRESA: RM. VALCEA TELEFON: 0748147138 1 Casier/ospatar Valabilitate oferta:17.05.2018

72. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE (ICSI) ADRESA; STR. UZINEI,NR.4 TELEFON; 0250732744/0250132746 E-mail; office@icsi.ro 1 Cercetator in chimie -absolvent de studii in domeniu – sa detina titlul de „doctor” in profilul chimie Interviu pe skype in data de 18.05.2018,ora.9.00 Valabilitate oferta:17.05.2018

73. INSTRO S.R.L. COD FISCAL: 11444947 ADRESA: STR. TRAIAN,NR.30,DRAGASANI TELEFON: 0250811150 3 2 Instalator Muncitor necalificat Locurile de munca se afla in Municipiul Dragasani Valabilitate oferta:31.05.2018

74. INDONI FERS.R.L. COD FISCAL: 29126938 ADRESA: STR. DOCTOR BAGDAZAR,27 A,DRAGASANI TELEFON: 0767252542 E-mail:belvederecompany@yahoo.ro 1 1 1 2 4 3 4 1 Inginer constructii metalice- vechime min.5 ani Maistru constructii metalice Sofer conducator auto Sudor MIG/MAG/TIG Sudori in arc electric Vopsitor industrialAirless Lacatus confectii metalice Muncitor necalificat Locurile de munca se afla in Municipiul Dragasani Se ofera bonusuri Valabilitate oferta: 03.08.2018

75. I TRAVEL S.R.L. COD FISCAL: 24837484 ADRESA: STR.STIRBEI VODA,NR.5 TELEFON: 0744112762 E-mail: daniela.diaconu@itravel.com.ro 1 Agent turism- studii superioare Valabilitate oferta: 24.05.2018

76. LEOVIT SHOES S.R.L. COD FISCAL: 33719747 ADRESA : P.L. RM. VALCEA,STR. DEPOZITELOR,NR.10 TELEFON: 0350436005 3 Pregatitor piese incaltaminte Muncitor necalificat Se ofera tichete dev masa Valabilitate : 29.06.2018

77. LORION PRODUCTION S.R.L.-D. COD FISCAL: 37645030 ADRESA: RM. VALCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.183, BL.15 1 Cofetar Valabilitate: 16.06.2018

78. MADA TRANS EXPEDITII S.R.L. COD FISCAL: 38211501 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON;0746969794 2 3 Sofer cat.B Manipulant Valabilitate oferta: 02.06.2018

79. MACCHI FOOD S.R.L. COD FISCAL: 30352262 ADRESA: DRAGASANI,BL.T9 TELEFON: 0760230560 2 Vanzator Valabilitate oferta: 06.06.2018

80. MARIA PROTECT S.R.L. COD FISCAL:35450016 ADRESA: RM. VALCEA,INTR.PRIBEANU,NR.4 TELEFON: 0745141471 3 1 1 Inspector SSM Inginer constructii- absolvent Tehnician devizier Evaluator de riscuri Valabilitatea ofertei: 25.05.2018

81. MARKET O&F S.R.L. COD FISCAL: 1488318 ADRESA: BAILE GOVORA TELEFON: 0723534650 E-mail: marketof.srl@gmail.com 1 3 2 3 Sef restaurant – abilitati PC si permis auto Barman –ospatar Lucrator bucatarie Ajutor bucatar Vechime in domeniu 1 an Locurile de munca se afla la Baile Govora Valabilitate : 09.07.2018

82. MATINEU S.R.L. COD FISCAL; 10113562 ADRESA: STIRBEI VODA,NR.12 TELEFON: 0744604757 2 1 Cofetar-patiser Muncitor necalificat Valabilitate oferta: 16.06.2018

83. METAL TECHNIKS S.R.L. COD FISCAL: 1478543 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.18 TEL.: 0250/737723, FAX: 0250/745734 E-mail: office@metaltechniks.ro 1 3 1 1 1 1 Inginer Sudori electrici (procedee TIG, MIG-MAG) Lăcătuşi construcţii metalice sudate Controlor calitate prelucrari mecanice Operator pe masini cu CNC-debitare laser Operator pe masini cu CNC- indoire tabla Alte avantaje: bonuri valorice de masa Valabilitatea ofertei: 22 .06.2018

84. MEGAINVEST S.R.L. COD FISCAL: 6596426 ADRESA:STR.GIB.MIHAESCU,NR.8 TELEFON: 0250734686 20 20 10 Confectioneri articole piele si inlocuitori Cusatori articole piele si inlocuitori Muncitori necalificati in industria confectiilor Valabilitate oferta: 24.05.2018

85. mimaprod MIMAPROD S.R.L. COD FISCAL: 10507460 ADRESA: STR. GENERAL MAGHERU, NR. 18, BL P1, PARTER TELEFON:0250735343 E-mail: mimaprod@yahoo.com 10 Operatori confectii Valabilitate oferta: 16.06.2018

86. MINET LOGISTICS S.R.L. COD FISCAL:24929677 ADRESA: STR. DEPOZITELOR,NR.12 TELEFON: 0738672910 E-mail; cornel.florescu@minetlogistics.ro 2 Sofer autoturisme si camionete 3,5 T si 7,5 T Valabilitate oferta : 02.06.2018

87. NEI NEI NEI KIDS S.R.L. COD FISCAL: 37636679 ADRESA: JUD.OLT.BALS,NR.81,PARTER TELEFON: 0771545145 6 2 Vanzator Casier Locurile de munca se afla in mun.Dragasani,str.regele Carol,nr.24 Valabilitate oferta:23.06.2018

88. NICULESCU S.R.L. COD FISCAL: 15794686 ADRESA: COM.STOENEŞTI, SAT BUDUREŞTI, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0763639850 2 2 Ţesători manuali Confecţioneri croitorie

89. NORDIC IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 9868533 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.IANCU POP, NR.2-4 TEL.: 0250/745192, 0250/737386 E-mail: office@nordicsrl.ro 1 Ambalator manual Valabilitatea ofertei :15.06.2018

90. OLANESTI RIVIERA S.A COD FISCAL: 14335928 ADRESA; STR. BAILOR,NR.10,BAILE OLANESTI TELEFON: 0250/775047, 0250/775405 1 1 1 4 4 4 8 8 1 1 2 1 1 AsistentBKFT Agent securitate Specialist resurse umane Locurile de munca se afla la Baile Olanesti Valabilitate oferta: 20.07.2018 Ajutor ospatar Bucatar Lucrator bucatarie Ospatar Camerista Receptioner Guvernanta Ingrijitor spatii hoteliere Electrician Instalator Valabilitate 07.06.20158

91. OLNIC TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 33671894 ADRESA: STR. TINERETULUI,NR.9,BL.54,SC.C,AP.4 TELEFON: 0746375411 1 Sofer taxi – atestat Valabilitate oferta 26.05.2017

92. OLTCARN CONSTRUCT S.A.(GRAND HOTEL SOFIANU) COD FISCAL: 9873556 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.9 TEL.: 0755494609, 0350431691 E-mail: contact@hotelsofianu.ro 1 1 1 Ospătar Ingrijitor spatii hoteliere Valabilitate oferta:20.05.2018 Contabil(contabilitate primara) Receptioner hotel ( cunostinte limba engleza) Valabilitate: 14.06.2018

93. OLTCHIM S.A COD FISCAL: 1475261 ADRESA: STR.UZINEI,NR.1 TELEFON; 0250701200 3 3 Operator chimist Lacatus mecanic Valabilitate oferta: 29.05.2018

94. PAJO AGRICULTURE S.R.L. COD FISCAL: 33412369 ADRESA DE CONTACT: BĂBENI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.176. TEL.: 0737944882 2 1 10 1 Fochist Laborant chimist Electrician Inginer automatist Valabilitate 01.07.2018

95. PERGOLA CAFFE S.R.L. COD FISCAL: 36025979 ADRESA: STR. BAGDASAR,NR.33 TELEFON: 1 1 1 Barman Ajutor bucatar Bucatar Valabilitate oferta: 03.06.2018

96. PETRE SI FIUL S.R.L. COD FISCAL: 1473180 ADRESA: STR. RAURENI,NR.132 TELEFON: 0744240927 1 2 Motostivuitorist Muncitor necalificat Valabilitate oferta: 15.05.2018

97. PETRAS S.R.L.- REDACTIA VIATA VALCII COD FISCAL: 6381362 ADRESA: ALEEA TEILOR,NR.1 TELEFON:0730539350 1 1 Asistent manager Agent marketing Valabilitate oferta:07.06.2018

98. PIETE PREST S.A. COD FISCAL: 27289734 STR. EMIL AVRAMESCU,NR.3 TELEFON: 0350404859,0250732708 2 Muncitor necalificat Valabilitate oferta:23.05.2018

99. p PIMECIM IMPEX S.R.L. COD FISCAL:16956913 ADRESA: DRAGASANI, ALEEA MUNCII, BL.B2,SC.B, AP.19 TEL: 0760855500 2 Muncitor necalificat -curatenie spatii verzi (contractul de munca este pe o perioada de 2 luni) Valabilitatea ofertei: 24.06.2018

100. PORCELLINO GRASSO S.R.L. COD FISCAL: 27785550 ADRESA :FRANCESTI,STR.PRINCIPALA,NR.1 TELEFON: 0737944882 E-mail:madalina.dumitrascu@carmistin.ro 2 2 6` Electrician Tehnician veterinar Muncitor necalificat Valabilitate oferta: 15.06.2018

101. PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 6205722 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.2, BL.I, PARTER. E-mail: cozia@ro.mcd.com 5 Lucrător comercial Valabilitate oferta:02.06.2018

102. PRIMARIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA COD FISCAL: 2540813 ADRESA: STR. GENERAL PRAPORGESCU,NR.14 TELEFON: 0250731016, 0250731843 E-mail: primaria@primariavl.ro/www.primariavl.ro 1 Asistent medical principal- minimum 5 ani vechime in specialitate Concurs de recrutare ,in ziua de 23 mai 2018,ora.00- proba scisa. Detalii suplimentare se gasesc pe site-ul Primariei mun.Ramnicu valcea,www.primariavl.ro

103. PRO COSDOR S.R.L. COD FISCAL: 23844793 ADRESA: CALEA LUI TRAIAN,NR.155,BL.3,SC.B,AP.12 TELEFON: 0766641169 2 1 Curier agent vanzari Operator depozit Valabilitate oferta: 14.06.2018

104. RADESCU SERVICE SRL COD FISCAL:29223957 ADRESA: PIETRARI, STR. PRINCIPALA, NR. 282B TEL: 0749523907 E-mail: daniel_radescu@yahoo.com 1 Tinichigiu industrial Valabilitate: 16.06.2018

105. RADOI CAMELIA MARRA I I COD FISCAL:27700073 ADRESA: ALEEA TRANDAFIRILOR,BL.C 9,SC.H,AP.2 TELEFON: 0767010004 2 1 1 Frizer Coafeza Manichiurista Valabilitate oferta: 02.06.2018

106. RALUNIC S.R.L. COD FISCAL: 10690846 ADRESA: RM.VALCEA,STR. DRUMUL GARII,NR.143 TELEFON: 0250711001,0751186640 3 3 3 Dulgher Zidar-finisor Asamblator- montator tamplarie PVC Valabilitae: 07.06.2018

107. ROMLELIE S.R.L. COD FISCAL: 14230948 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.36C TEL.: 0250/806013, FAX: 0250/806015 E-mail: BOOK@ROMLELIE.RO 3 2 Operatori tăietori textile Operatori confecţioneri industriali Valabilitate: 4.06.2018

108. RST EXPERT S.R.L. COD FISCAL: 35195029 ADRESA:STR.CAMPULUI,NR.15 A (CENTRUL DE AFACERI FLANDRA) TELEFON: 0742110796 E-mail: panasebastian@gmail.com 4 4 Electrician Ucenici Valabilitate oferta:09.06.2018

109. SABADOX S.R.L. COD FISCAL: 9373925 ADRESA; STR.OLTULUI,NR.2 TELEFON: 0745255241/0740222952 2 2 Barman Lucrator comercial Valabilitate oferta: 18.05.2018

110. SANCTUM P.S. S.R.L.-D COD FISCAL: 37291901 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.7, BL.C1 TEL.: 0751756368 E-mail: sanctum.ps@gmail.com 2 Operatori confecţioneri

111. SAFIR SM S.R.L. COD FISCAL: 5071487 ADRESA: B-DUL PANDURILOR , BL.A7,SC.A,AP.2 TELEFON; 0769222580 1 Instalator tehnico-sanitar Valabilitate oferta: 08.06.2018

112. SANFRANCISCUS LAURENŢIU I.I. COD FISCAL: 344113985 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LESPEZI, NR.98M TEL.: 0763294440 2 Muncitori în construcţii

113. SERD ROM S.R.L. COD FISCAL: 14074024 ADRESA:STR. CALEA LUI TRAIAN ,NR.148 TELEFON: 0740235983/0746122500 E-mail: office2curatenie-valcea.ro 2 Agent curatenie Valabilitate oferta: 16.05.2018

114. SEYTOUR S.R.L. COD FISCAL: 1473660 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.135, BL.N2, PARTER. TEL.: 0350401331 E-mail: turism@seytour.ro 1 Agent turism (studii medii/superioare, absolvent promoţia 2017 , fără contract de muncă după absolvire, cun.avansate de l.engleză) Valabilitate 10.06.2018

115. SCORILO S.R.L. COD FISCAL: 3241909 ADRESA: CALIMANESTI,STR. CALEA LUI TRAIAN,NR.577(HAN COZIA) TELEFON; 0745703938 E-MAIL:hancozia@yahoo.com 1 Ospatar Camerista Ajutor bucatar Muncitor necalificat Asistent balneofizioterapie Doctor balneolog Vechime in domeniu 1 an Valabilitate oferta:16.05.2018

116. SAPTE SPICE S.A. COD FISAL: 2537907 ADRESA: STR. TIMIS,NR.22 TELEFON: 0250746001 5 1 1 Sofer masini de mare tonaj- durata determinata de 4 luni Vechime in domeniu 2 ani- Se ofera tichete de masa Valabilitate oferta: 01.06.2018 Manipulant marfuri Ambalator manual Se ofera tichete de masa Valabilitate oferta:01.06.2018

117. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA COD FISCAL:2540589 ADRESA: CALEA LUI TRAIAN,NR.201 TELEFON: 0250744701/0250746989 E-mail:spitalui_valcea@yahoo.com 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Asistent generalist- compartiment USTACC Asistent generalist – sectia oncologie Diploma de scoala postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare H.G. 797/1997,sau diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta in specialitate; Certificat de membru si adeverinta pentru participare la concurs eliberate de OAMMR Infirmier – sectia Endocrinologie Infirmier- sectia Psihiatrie I Scoala generala si curs de infirmier organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizati de MMFPS cu aprobare MS- Directia Generala Resurse Umane si certificare Ingrijitor curatenie – Bloc Operator Chirurgie Ambulatoriu integrat Sectia RMFT Sectia Boli Infectioase Sectia Neurologie Sectia Urologie Valabilitate oferta:30.05.2018 Asistent generalist- compartiment Chirurgie Vasculara Asistent generalist- UTS Asistent generalist- sectia ATI Asistent generalist- sectia Neonatologie Valabilitate oferta: 22.05.2018

118. STAROXIM S.R.L. COD FISCAL: 6355355 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.49 TEL./FAX: 0744660108, 0350405910, 0250/732213 E-mail:office@staroxim.ro, staroxim@yahoo.com 4 6 2 2 Muncitori necalificaţi Tâmplari universali Vopsitori pulverizatori finisaj mobilă Finisori verificatori mobilă binale Se ofera tichete de masa Valabilitate 15.06.2018

119. STUDIO MODERNA S.R.L. COD FISCAL: 15065733 ADRESA: BUCURESTI,SPLAIUL INDEPENDENTEI,NR.319L,CORP A1,PARTER TELEFON: 0214075010 E-mail: hr.ro@studio-moderna.com 1 1 Agent comercial Director magazin Se ofera bonuri de masa si bonuri din vanzari Locurile de munca se afla in Rm. Valcea Valabilitate oferta: 02.06.2018

120. SCOALA GIMNAZIALA NR.10 COD FISCAL; 23397672 ADRESA: STR.LUCEAFARULUI,NR.7 TELEFON: 0350/809566 1 Administrator patrimoniu S1 – vechime in domeniu 10 ani Studii superioare – inginer/economist Posesor permis categoria B Valabilitate oferta 01.06.2018 Concurs in data de 07.06.2018

121. TERMOREP S.R.L. COD FISCAL: 1469332 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. NISTOR DUMITRESCU, NR. 14/17 TEL.: 0250/737308,0744420299, FAX: 0250/737302 E-mail: termorep@termorep.ro 4 4 1 Lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 2 ani, şc. profesională, cun. desen tehnic) Sudori (vechime în domeniu min. 2 ani, şc. profesională, cun. desen tehnic) Strungar universal (vechime în domeniu min. 2 ani, şc. Profesionala) Inginer sudor – profil mecanic specializarea sudura Se ofera tichete de masa , decontare abonament pentru distante peste 15 Km Valabilitate oferta 09.06.2018

122. TOUR ALICE S.R.L. COD FISCAL: 13875580 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.TRANDAFIRILOR, NR.10. TEL.: 0740259989, 0250/775482 1 Ospătar Valabilitate:23.05.2018

123. TRAFFIC S.R.L. COD FISCAL:1470698 ADRESA:STR.DOCTOR HACMAN,NR.15,BL.99,SC.DAP.3 TELEFON:0744701062/0722353435 E-mail:ionmatei@yahoo.com 1 Contabil studii superioare Valabilitatea ofertei;18.05.2018

124. UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 16099955 ADRESA: STR.RAURENI,NR.153 A TELEFON:0250734573 E-mail:info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 Director de vanzari Reprezentant vanzari directeD2D pentru sisteme de securitate Reprezentant vanzari directeD2D pentru instalatii termice Reprezentant vanzari directeD2D pentru magazin IT Electrician montator de instalatii automatizate Tehnician echipamente de calcul si retele Inginer instalatii Instalator retele termice si sanitare Valabilitate oferta: 02.06.2018

125. UZINA MECANICA RM. VALCEA S.A. COD FISCAL:1465560 ADRESA: STR.PLATFORMA INDUSTRIALA ,NR.1 TELEFON: 0250/732852/0250736294 E-mail: uzmec@uzinamecanicavl.ro 1 1 1 Asistent manager- vechime in domeniu 1 an Mecanic utilaje- calificare mecanic utilaje- vechime in domeniu 2 ani Locul de munca se afla la Prundeni Valabilitate 27.05.2018 Paznic (atestat paza)

126. VASICOS WOOD S.R.L. COD FISCAL: 9604906 ADRESA: STR.CAZANESTI,NR.70,VALCEA TELEFON: 0762238517,0250702847 3 10 3 1 Gaterist Manipulanti marfa Sortatori cherestea Motostivuitorist Valabilitate oferta:09.06.2018

127. VAN&DEL S.R.L. COD FISCAL: 34601641 ADRESA: ALEXANDRIA,STR.1mai,bl.12,sc.b,et.1 Telefon: 0766435010 3 Vanzator gelaterie Incadrarea se face pe perioada determinata Valabilitate oferta: 10.06.2018

128. VEL PITAR S.A. COD FISCAL: 21229091 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.22 TEL./FAX: 0250/746001 1 Conducător autospecială (vechime în domeniu min. 2 ani, şc.profesională/liceu de specialitate, posesor permis auto cat.B,C,E) Încadrarea în muncă este pe durată determinată 15.05.2018-15.09.2018 Se ofera tichete Valablitate oferta:01.06. 2018.

129. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL:4013062 ADRESA: STR.ION PILLANT,NR.18,BOTOSANI TELEFON: 1231515158/0728108840 E-mail: mru@victorconstruct.com 6 Tinichigiu Locul de munca se afla in jud.Valcea Se ofera salariu motivant,cazare,diurna,transport Valabilitate oferta:18.05.2018

130. VILEXTUR S.R.L. COD FISCAL: 1470620 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.DUMITRESCU, NR.34A TEL.: 0250/737742 E-mail: scvilextur@yahoo.com 1 1 4 Economist – vechime min. 3 ani( studii superioare,cunostinte MS Office,OmniData) Asistent coordonator transport Conducator auto- cat.D Valabilitate oferta: 20.05.2018

131. VILMAR S.A. COD FISCAL: 2989503 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.INDUSTRIILOR, NR.10 TEL.: 0250/703800 6 6 1 6 6 2 Sudori Operatori maşini unelte cu comandă numerică Electrician Valabilitate oferta: 25.05.2018 Lacatus constructii metalice Valabilitate 04.06.2018 Strungar Controlor calitate piese mecanice Valabilitate oferta:07.06.2018

132. VILTERM INSTAL VILTERM INSTAL S.R.L. COD FISCAL:26473304 ADRESA: STR. RANDUNELELOR,NR.2,BL.15,SC.C,PARTER TEL: 0723258818 E-mail: vilterm@gmail.com 1 1 1 Instalator tehnico-sanitar Zidar-rosar-tencuitor Montator rigips Vechime in domeniu minim 1 an – calificare Valabilitate oferta: 01.07.2018

133. VOX PROFILE S.R.L. COD FISCAL: 21308632 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT MĂGURA DN64, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/765666, FAX: 0250/765293 E-mail: mihai.durla@vox.pl 1 1 1 1 Electrician (vechime în domeniu min.1 an) Ambalator manual Electromecanic (vechime în domeniu min.1 an) Lacatus mecanic (vechime în domeniu min.1 an) Locurile de muncă vacante se află la Mihăeşti Valabilitate oferta: 25.05.2018

134. VULTURUL MV S.R.L. COD FISCAL: 1506368 ADRESA: COM. BARBATESTI, SAT BODESTI, JUD. VALCEA TEL: 0765255900 1 Barman (locul de munca se afla la Baile Govora)

135. WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. COD FISCAL:1471049 ADRESA:STR.TOPOLOG,NR.24,RM.VALCEA TELEFON:0250740360 E-mail:valerica.sandulescu@wipro.com 5 1 1 1 1 Operator CNC (cunostinte bune desen tehnic,utilizare instrumente de masura si control) -vechime in domeniu minim 6 luni Studii medii tehnice Interviu+proba de lucru Electrician de intretinere si reparatii – (calificare in domeniu mentenanta echipamente industrie)- experienta minim 1 an Studii medii tehnice Interviu+proba de lucru Gestionar depozit (cunostinte necesare contabilitate primara,operare calculator,lucru cu programe de gestiune,limba engleza reprezinta avantaj- experienta minim 5 ani Studii medii tehnice/economice Interviu+proba de lucru Inginer chimist (cunostinte despre prepararea si dilutia vopselelor)-experienta minim 1 an Studii tehnice superioare de specialitate Inginer mecanic (cunostinte despre materialele utilizate in domeniul hidraulic, despre tehnologia de executie a reperelor, operare calculator, limba engleza –nivel conversational) – experienta min 2 ani Se ofera tichete de masa Interviu Valabilitate: 30.05.2018