Primarul Ion Sandu: La sărbătoarea Înălţării Domnului, la Perisani, s-a sfinţit o cruce înaltă de 6 metri

În urmă cu trei zile, la sărbătoarea Înălţării Domnului, pe Valea Băiaşu, s-a sfinţit o cruce înaltă de 6 metri cu lăţimea de 2 metri. Pe lângă faptul că este probabil unul din cele mai frumoase obiecte sculptate în lemn, din zonă, această capodoperă are rolul de a arăta că locul unde am montat-o este intrarea în comuna Perişani, fiind amplasată exact pe linia de hotar ce creează graniţa între localităţile Perişani şi Racoviţa. În viitorul apropiat Primăria Perişani are în Strategia de dezoltare un proiect interesant de realizat în acelaşi loc, despre care vom discuta la momentul oportun.

Ion Sandu, primarul comunei Perisani