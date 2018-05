Primăria Râmnicului a alocat fonduri pentru realizarea unui drum de acces în zona Târgului Râureni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 mai 2018, a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Drum acces zona Târg Râureni – etapa I” la valoarea totală de 448.825 lei fără TVA, respectiv 533.448,91 lei cu TVA. Drumul se afla in zona Târgului de Saptamana Raureni – Moara Boromir, porneşte din strada Târgului, pe langa târgul aflat in modernizare. În prezent, drumul de acces zona Targ Taureni – etapa I nu exista, deci nu este amenajat. Având in vedere ca accesul in Târgul Raureni (care in prezent se afla in proces de modernizare) se realizeaza din aceasta strada, se impune amenajarea acestui drum de acces in zona Targ Raureni si realizarea iluminatului stradal astfel incat sa se asigure un acces pietonal si auto facil in zona târgului. „Pe amplasamentul străzii exista sistem de canalizare menajera, proprietăţile adiacente fiind racordate in aceasta. In zona exista reţea de alimentare cu apa, pe străzile Ştrandului si Târgului, de unde sunt racordate toate proprietăţile. Pe drumul de acces propus se doreşte preluarea apelor pluviale. Deficiente ale situatiei actuale – in momentul actual acest drum nu exista. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii – in contextual creşterii traficului actual si al modernizării Târgului de Saptamana al cărui acces se realizeaza de pe aceasta strada, creşterea gradului de siguranţa, a confortului si a vitezei de exploatare a circulaţiei in zona reprezintă unul din obiectivele municipalitatii. Investitia isi propune ca prin amenajarea străzii sa se sporeasca gradul de confort si siguranţa al conducatoriilor auto. Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii – neasigurarea circulaţiei rutiere si pietonale in condiţii de siguranţa 24h/24h, indiferent de anotimp. Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare prezente in analiza situatiei existente, avand in vedere ca in prezent se afla in derulare lucrările de modernizare „Amenajare Targ Raureni”, pentru creerea unui sistem unitar si a accesului facil in zona, se impun urmatoarele lucrări: amenajarea străzii; realizarea unui sistem de preluare ape pluviale; realizarea iluminatului stradal. În prezent in zona exista reţele de alimentare cu apa si reţea de canalizare menajera. De aceste utilitati beneficiaza locuitorii din zona. Din acest motiv nu se prevede extinderea reţelei de alimentare cu apa si canalizare pe drumul de acces propus. Prin realizarea investitiei se atinge obiectivul cu privire la imbunatatirea calitatii vieţii cetatenilor” se precizează în raportul Primăriei Râmnicului.