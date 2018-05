Stefan Prala: ABA OLT la Forumul Regional al Apei din Bazinul Dunăre-Marea Neagră-Expo Apa 2018

In perioada 14-16 mai 2018, se desfasoara la Bucuresti-Palatul Parlamentului cea de-a XX- a editie a Forumului Regional al Apei Dunare-Europa de Est.

Ca in fiecare an, Administratia Bazinala de Apa Olt, in calitate de membru al Comitetului Teritorial Olt-Jiu, a participat in cadrul expozitiei, alaturi de directorul ec. Stefan Prala, pentru a face cunoscute atat operatorilor de apa cat si publicului interesat, cele mai importante proiecte de investitii derulate in cadrul ABA si informatii concrete din domeniul gospodaririi apelor.

Au fost prezentate urmatoarele lucrari de investitii derulate prin programe europene in Bazinul Hidrografic Olt:

-,,Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Olt”;

-,,Regularizara paraului Casin pe sectorul Targul Secuiesc-Valea Seaca, jud. Covasna”;

-,,Regularizarea paraului Ghelinta in localitatea Ghelinta, jud. Covasna”;

-,,WATMAN – Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Apelor – etapa I”.

Pe langa investitiile realizate prin programe europene, au fost prezentate si unele lucrari, realizate sau in curs de realizare, in regie proprie:

-,,Refacerea albiei minore a paraului Olanesti, in intravilanul comunei Vladesti, pe un tronson de

225 ml curs de apa”;

-,,Regularizarea paraului Bistrita pe sectorul Costesti-Babeni – jud. Valcea”.

Domnul Director al ABA Olt, ec. Stefan Prala, a participat la festivitatea de deschidere a Forumului, festivitate la care au fost prezenti, domnul Felix Stroe, presedinte al Asociatiei Romane a Apei (ARA), ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, secretarul de stat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, doamna Sirma Caraman si ambasadorul statului Israel, domnul Tamar Samash.

In cadrul Expo Apa, cel mai important eveniment din sectorul apei, delegatia ABA Olt, a participat la un complex de manifestari adresate tuturor specialistilor din domeniul apei interesati de imbunatatirea performantelor tehnice si manageriale ale sectorului.

Mihaela Coca- Compartimentul de Comunicare, Relaţii cu Presa-Administraţia Bazinală de Apă Olt