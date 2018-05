R.A.J.D.P Vâlcea, lucrari de asfaltare in Budesti, Berbesti, Mateesti, Slatioara, Popesti, Sirineasa, Stefanesti si Lungesti! 

RAJDP Vâlcea a început o nouă lucrare privind modernizarea drumurilor județene.

In aceasta perioada pe DJ 677D, Ștefănești – Lungești am început lucrările de asfaltare pe un sector de 1,5 km.

Aici vom asfalta un sector de drum în lungime de 3,5 km, din care 2 km pe raza municipiului Drăgășani și 1,5 km pe raza comunei Ștefănești.

Până la finalul anului 2018 vom finaliza și cei 0,900 km de drum rămași, reușind astfel modernizarea întregului drum județean 677D care are o lungime de 9.98 km.