Defectiunea camionului nu iti plateste salariul! Iata la ce ar trebui sa fii atent, ca sa eviti astfel de situatii!

Viata unui sofer de camion nu este atat de simpla, mai ales cand apare o defectiune la acesta. Altfel spus, intr-o vorba romaneasca, “nu se invarte roata, nu faci bani”. Insa nu trebuie sa o iei drept un ghinion, pentru ca defectiunile apar chiar si la modelele noi, avand in vedere cantitatile uriase de materiale si produse transportate, starea drumului si uzura fizica a diverselor componente.

Astfel, oricat de bune ar fi piesele pentru camioane sau cat de originale, ele necesita inlocuirea permanenta pentru a nu pune in pericol transporturile ulterioare, dar nici siguranta ta, ca sofer. Piesele pentru camioane se gasesc pe toate drumurile, atat in magazinele fizice, cat si in cele online, cum este TruckMagia.ro. Este bine de stiut ca multe dintre piesele de camioane trebuie schimbate mai des decat la o masina, dat fiind gradul considerabil de uzura la care sunt supuse.

Astfel, cu cat eviti sa schimbi piese de camioane, cu atat se pot distruge intregi sisteme ale acestora, motorul poate avea de suferit, iar tu vei sta in concendiu prelungit, evident fara plata.

De ce este mai buna preventia?

In primul rand, o vorba din popor spune ca mai bine previi decat sa te lamentezi, iar noi ii dam dreptate. De altfel, o defectiune la camion te face sa pierzi mult, pe doua planuri: 1. vei fi nevoit sa pierzi contractele deja semnate si sa le refuzi pe cele viitoare, iar 2. factura de la service va fi destul de incarcata. De aceea este mai bine sa schimbi din timp diferite piese de camioane, ca acesta sa nu sufere defectiuni majore si, evident, costisitoare.

Iata cum sa eviti defectiunile:

Mergi la controalele periodice – mentenanta este extrem de importanta cand esti sofer de camion. Nu doar ca te asiguri ca acesta este in perfecta stare de rulare, dar la o verificare se pot constata daca exista defectiuni minore pe care ar fi bine sa le remediezi pentru evita perioada indelungata intr-un service dedicat. Este important ca la orice deplasare sa verifici amanuntit urmatoarele: starea motorului, nivelul de ulei, functionarea directiei, a franelor, nivelul lichidului de racire, presiunea in pneuri.

Alege piesele de camion de calitate – desi sunt mai scumpe, gandeste-te ca faci cea mai buna investitie. Chiar daca oferta aftermarket este tentanta, alegerea unor piese de camioane originale iti ofera garantia calitatii si a potrivirii perfecte. In plus, iti poti indrepta atentia catre parcurile de dezmembrari auto, unde poti gasi piesele de camion potrivite la preturi imbatabile.

Producatorii de piese pentru camioane incearca sa aduca pe piata, de fiecare data, piese cat mai rezistente si cat mai simplu de montat, potrivite pentru toate tipurile de camioane care circula pe soselele tarii. De fiecare data cand ai de ales intre mai multe tipuri de piese pentru camioane ar trebui sa citesti mai intai cartea tehnica a camionului, sa vezi ce recomanda producatorul, sa folosesti comparatoarele online si sa alegi de fiecare data piesa ceva mai scumpa, potrivita pentru camionul detinut.